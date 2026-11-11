Психолог Абашин объяснил, почему странности богачей кажутся другим причудами

Некоторые привычки богатых и знаменитых людей кажутся причудами, однако деньги необязательно порождают странности. Об этом в беседе с 360.ru заявил психолог Анатолий Абашин.

У всех есть собственные идеи фикс, но они остаются вне обсуждения, пока никому не известны. Жизнь экстремально богатых людей, наоборот, всегда разбирают покадрово.

«Богатство не обязательно порождает странности. Какие-то их привычки существовали задолго до того, как к ним пришел успех. Просто теперь эти люди стали интересны, и их странности вскрываются», — объяснил Абашин.

Например, Рокфеллер с детства собирал жуков, а Кампрад привык экономить, и для него отказаться от ненужной покупки — значит поступить правильно.

О странностях богачей также становится известно, потому что они вкладывают деньги в интересное направление или пополняют коллекции редкими экземплярами, не оправдываясь ни перед кем и не скрываясь.

О причудах Илона Маска, Павла Дурова, Дэвида Рокфеллера и других состоятельных людей читайте в нашей статье.