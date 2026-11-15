Такменев нашел замену погибшему Соседову на шоу «ВИА Суперстар!»

Постоянному члену жюри шоу «ВИА Суперстар!», музыкальному критику Сергею Соседову, погибшему в сентябре в Нерюнгри, нашли замену. Об этом сообщил ведущий проекта Вадим Такменев в Instagram*.

Шоумен сопроводил анонс нового сезона фотографией с певицей Линдой. Подписчики предположили, что она займет место Соседова.

«В жюри будет другой мальчик. Скоро раскрою секрет, кто именно», — ответил Такменев.

Последний сезон «ВИА Суперстар» сняли еще при жизни Соседова. Коллеги посвятили эти передачи памяти умершего.

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