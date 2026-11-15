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    Такменев нашел замену погибшему Соседову на шоу «ВИА Суперстар!»

    Фото: РИА «Новости»

    Постоянному члену жюри шоу «ВИА Суперстар!», музыкальному критику Сергею Соседову, погибшему в сентябре в Нерюнгри, нашли замену. Об этом сообщил ведущий проекта Вадим Такменев в Instagram*.

    Шоумен сопроводил анонс нового сезона фотографией с певицей Линдой. Подписчики предположили, что она займет место Соседова.

    «В жюри будет другой мальчик. Скоро раскрою секрет, кто именно», — ответил Такменев.

    Последний сезон «ВИА Суперстар» сняли еще при жизни Соседова. Коллеги посвятили эти передачи памяти умершего.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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