Такменев нашел замену погибшему Соседову на шоу «ВИА Суперстар!»
Постоянному члену жюри шоу «ВИА Суперстар!», музыкальному критику Сергею Соседову, погибшему в сентябре в Нерюнгри, нашли замену. Об этом сообщил ведущий проекта Вадим Такменев в Instagram*.
Шоумен сопроводил анонс нового сезона фотографией с певицей Линдой. Подписчики предположили, что она займет место Соседова.
«В жюри будет другой мальчик. Скоро раскрою секрет, кто именно», — ответил Такменев.
Последний сезон «ВИА Суперстар» сняли еще при жизни Соседова. Коллеги посвятили эти передачи памяти умершего.
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