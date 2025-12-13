Снуп Догг станет почетным тренером сборной США на ОИ-2026

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо почетным тренером сборной США станет известный американский рэпер Снуп Догг. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на USOPC.

По мнению сотрудников комитета, музыкант будет поддерживать и мотивировать спортсменов благодаря своему «фирменному юмору и душевности».

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля. Церемония зажжения олимпийского огня запланирована на 26 ноября в Археологическом музее в Древней Олимпии из-за ожидаемой непогоды, добавили «Известия».