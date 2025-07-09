«Это Магнитогорск, детка». Снупп Догга насмешила погоня за электросамокатчиком в России

Кадры погони бойцов Росгвардии за нарушителем на электросамокате по Магнитогорску облетели весь мир. Американский рэпер Снупп Догг опубликовал их в Instagram*.

«Самая смешная погоня», — заявил он.

За первые 18 часов ролик набрал 7,4 миллиона просмотров. Подписчики рэпера из России оставили десятки комментариев: «Магнитка в аккаунте Снупа, теперь я видел все», «Это Магнитогорск, детка», «Обычный будний день Магнитки».

Видео в конце мая показал Telegram-канал Shot. Мужчина на электросамокате уезжал от полицейской машины через перекресток по тротуару, потом по протоптанной тропинке. В какой-то момент он завел авто правоохранителей в тупик, развернулся и поехал в обратную сторону. Росгвардеец выскочил из салона и побежал за нарушителем, но догнать не смог.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон использовал российскую музыку в соцсетях, сообщили «Известия». Он опубликовал видео с лидерами стран G7 под трек «Капибара».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.