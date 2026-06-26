Модные тренды ЧМ-2026: зачем спортсменам розовые бутсы и леопарды?

Чемпионат мира 2026 года уже сейчас можно назвать самым стильным и ярким в истории. Игры явно запомнятся не только спортивными достижениями, но и формой игроков. Маркетолог fashion-индустрии мирового уровня Ксения Лычагина и стилист, персональный шопер Ирэн Дональдсон рассказали 360.ru, почему мода в спорте важна и что скрывается за яркими и спорными цветами экипировки футболистов.

Розовый бум ЧМ-2026 Нынешний мундиаль стал соревнованием не только спортсменов, но и дизайнеров спортивной экипировки. Поля стадионов превратились в подиумы, где футбольные бренды демонстрируют свои самые смелые и неожиданные решения. Удачные голевые комбинации, тактические схемы, ссоры с арбитрами, кажется, на время ушли на второй план. Главным цветом чемпионата стал кислотный розовый оттенок, который уже окрестили «электрической фуксией». Этот цвет не остался незамеченным даже на самых дальних трибунах и в объективах телекамер. И если в розовой экипировке щеголяли только вратари некоторых сборных, то с бутсами история была куда более масштабная. Говорят, что бренды Nike, Adidas, Puma, New Balance и Skechers не сговариваясь выбрали флагманом ядовито-розовый цвет по двум причинам. Во-первых, желали показать свою оригинальность и нестандартный подход. Во-вторых — такие бутсы хорошо видны на фоне зеленого газона поля и зрители сразу отличат нужных игроков.

Фото: Игроки сборных Эквадора и Германии. IMAGO/PHD PRESS / www.globallookpress.com

Только вот в такой обуви вышли все игроки стартового состава Бразилии, Колумбии, Японии, Германии, большинство состава Шотландии, Соединенных Штатов, Австрии, Англии, Канады, Франции и Португалии, включая их главных звезд Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду. А еще почти весь основной состав и запасные игроки сборной Аргентины. Исключением стал Лионель Месси: для него изготовили эксклюзивную бело-голубую модель — тоже с прицелом: чтобы игроки его команды быстро могли выхватить взглядом своего форварда. Среди американцев выделился Кристиан Пулишич — он выступал в белых бутсах со звездами в стиле флага США.

Фото: Лионель Месси в белых кроссовках против своего австрийского соперника в розовых. Walid Ibrahim/Jna Press / www.globallookpress.com

Цвета мундиаля Вопрос о том, помогают ли розовые бутсы забивать голы, остается открытым. Но то, что они сделали соревнования более зрелищным и современными — факт бесспорный. Не меньший эффект вызвал наряд многих участников чемпионата. Так гостевую грязно-зеленую форму Швейцарии от Adidas болельщики и СМИ прозвали nausea-inducing — «тошнотворной». Австралийцы, которые традиционно всегда играли в зеленом и золотом, поразили зрителей «Коралловым рассветом»: их новое обмундирование было окрашено в градиент от темно-зеленого к ярко-коралловому цвету. Фанаты нашли такие костюмы излишне кричащими.

Интересно Примечательно, что в конце XIX и первой половине XX века в европейской и американской культуре розовый — цвет силы, как предтеча агрессивного красного — считался подходящим для мальчиков. А голубой — небесный, утонченный и чистый — был закреплен за девочками. Есть версия, что одной из причин «гендерного переворота» стала война. Тогда на фабриках и заводах мужчин подменяли множество женщин. Они носили синюю и голубую рабочую форму. Этот цвет стал ассоциироваться с тяжелым и изнуряющим трудом. Когда наступил мир, дамы выбрали для себя противоположный оттенок — розовый, он стал символом дома и уюта, мирной жизни.

Домашние комплекты США получили прозвище «Ремонт в ванной». Их белые футболки были покрыты хаотичными темными брызгами и разводами, так что сравнение с мастером, который забыл переодеться после укладки плитки и затирки швов в ванной, напрашивалось само собой. Гостевая форма команды Уругвая была выполнена в темных тонах с неоновой сине-фиолетовой мозаикой — казалось, будто футболисты облачены в звездное небо. Впрочем, фанаты комиксов разглядели в узоре текстуру костюма первого чернокожего супергероя Marvel Черной пантеры из мифической Ваканды. Мексиканцы щеголяли с принтом Piedra del Sol — древнего камня, также известного как Ацтекский календарь. Футболисты Ганы тоже использовали свое культурное наследие: на их форме красовалась черная звезда, от лучей которой расходилась цветные линии. Считается, что это паутина Ананси, хитрого паука из сказок народов Западной Африки.

Фото: Вратарь сборной Ганы. IMAGO/WILLIAM VOLCOV / www.globallookpress.com

Кстати, команду Ганы не выпустили на поле в их интересной форме: оргкомитет посчитал ее недостаточно контрастной. А еще футболистам официально запретили после матчей меняться футболками с соперниками. Причиной назвали ограниченный бюджет национальной федерации. Также FIFA наложила табу на гаитян. В первоначальном варианте на их футболках было изображение исторической битвы при Вертьере 1803 года. Чиновники посчитали этот важный этап истории Гаити военной сценой, которая нарушает регламент о политических и неспортивных высказываниях. Так что играли парни в скучных синих комплектах.

Фото: Ленни Джозеф из Гаити празднует первый гол. IMAGO/Alexandra Fechete/SPP / www.globallookpress.com

Некоторые участники турнира решили не выпендриваться с формой, а поразить публику дорожными костюмами. Так на испанцах были приталенные наряды от модного дома Loewe. Франция отдала предпочтение оверсайз-капсуле от Jacquemus и люксовым сумкам от Hermes и Chanel. Японская сборная появилась в классических темно-синих костюмах-тройках от британского люксового бренда dunhill. Немцы явились в минималистичных премиальных кэжуал-костюмах графитового и темно-серого цвета от модного дома BOSS, принадлежащего Hugo Boss. Однако королями этого бала стала команда Демократической Республики Конго. Парни появившись в аэропорту Хьюстона в роскошных асимметричных черных костюмах с леопардовыми вставками. Автором выступил дизайнер, основатель и креативный директор модного бренда JMAKxPARIS Элвин Джуниор Мак.

Фото: Сборная Демократической Республики Конго / YouTube

Экипировка как рассказ Чемпионат мира уже давно перестал быть лишь спортивным соревнованием. Это не только турнир, но и крупнейшая глобальная медиаплатформа: игровую форму одновременно видят на стадионе, в телетрансляциях, соцсетях, рекламных компаниях и, конечно, модной хронике, пояснила 360.ru маркетолог fashion-индустрии мирового уровня Ксения Лычагина.

Футболка должна уже не просто обозначать команду, а мгновенно привлекать внимание. И, конечно же, хорошо смотреться на экране смартфона, превращаться в узнаваемый коммерческий продукт. Изменился и статус самих футболистов: они больше не воспринимаются исключительно как спортсмены это уже публичные фигуры, амбассадоры и иконы стиля. Ксения Лычагина

Форма стала одновременно национальным символом, предметом коллекционирования и полноценной частью повседневного гардероба. Отсюда и негласное соревнование дизайнеров — чей комплект будут чаще фотографировать, обсуждать, копировать и носить даже и после окончания чемпионата, отметила эксперт. «Кроме того, при участии 48 сборных недостаточно просто выпустить очередную красную, синюю или белую футболку. Команде необходимо визуально отделиться от десятков соперников. Поэтому национальные федерации и бренды часто обращаются к искусству, архитектуре, народным орнаментам и просто архивной моде. Форма превращается в краткий визуальный рассказ о стране», — сказала Лычагина.

Интересно Футбольные бренды начали аккуратно внедрять розовый в футбольный гардероб еще лет 10 назад. Переломным моментом стал выход фильма «Барби». Электрическую фуксию тогда признали цветом года и она начала проникать вообще во все сферы моды — в том числе и футбольную.

Цвета и рисунки для болельщиков Были версии, что агрессивные и даже «тошнотворные» оттенки — просто попытка визуально дезориентировать соперника. Однако в профессиональном футболе это маловероятно, заверила эксперт. Цвета экипировки заранее согласовываются, а организаторы следят за тем, чтобы футболисты, вратари и судьи хорошо различались между собой. «Если бы рисунок действительно мешал восприятию игры, такой комплект просто не допустили бы к конкретному матчу. Основная причина яркости — борьба за внимание. Неоновый, розовый, кислотный, зеленый и контрастные сочетания всегда превосходно выделяются на фоне газона», — рассказала Лычагина.

Фото: Розовые бутсы и вправду хорошо видны на траве. Luis Veniegra / www.globallookpress.com

Эксперт добавила, что такие цвета особенно хорошо работают в цифровой среде: коротких видео, фотографиях, рекламных баннерах и кадрах трансляции. При этом грязные, болотные и нарочито неприятные оттенки отражают более широкий поворот моды — от безопасного минимализма к эстетике контролируемой некрасивости.

Сегодня цвет может быть привлекателен именно потому, что он странный, спорный. Определенный психологический эффект у цвета возможен. Насыщенные оттенки могут ассоциироваться с энергией, уверенностью, агрессией и даже доминированием. Ксения Лычагина

Однако убедительных доказательств того, что фуксия или грязно-зеленый напрямую повышает адреналин или улучшает игру футболиста, конечно же, нет. Максимум — можно говорить о субъективном эффекте: игрок в заметной форме может ощущать себя увереннее и собраннее. Но это скорее эффект самовосприятия, чем «физиологическое оружие», уточнила эксперт. По ее словам, кислотная палитра направлена прежде всего не против соперника, а на зрителя и алгоритмы социальных сетей. Она должна остановить взгляд и заставить человека обсуждать форму даже в формулировках «ужасно, но невозможно забыть».

Интересно Главной иконой стиля в истории футбольных чемпионатов мира считается мексиканский вратарь Хорхе Кампос. Будучи ростом всего 168 сантиметров, он был самой заметной фигурой матча: голкипер выходил на поле в невероятных «кислотных» свитерах неоновых розовых, салатовых и желтых цветов с психоделическими узорами. Причем эскизы для своих нарядов создавал сам. Да, и вратарем он был отменным — совершал прямо-таки акробатические номера, но доставал самые сложные мячи.

Футбол как подиум Бренды больше не выбирают — превратить форму в streetwear, то есть в уличную моду, либо сохранить олимпийскую классику, отметила Лычагина. Они распределяют эти задачи между разными комплектами. Домашняя форма обычно сохраняет национальные цвета, исторический силуэт и узнаваемые символы. Это визуальная стабильность, необходимая всем болельщикам.

Выездные, третьи и разминочные комплекты становятся экспериментальной площадкой. Именно здесь появляются градиенты, неожиданные цвета и даже художественные коллаборации. Streetwear важен коммерчески, потому что футболку должны покупать не только для стадиона. Ксения Лычагина

Эксперт пояснила: чем легче сочетать такую футболку с джинсами, юбкой, пиджаком или кроссовками, тем шире аудитория. Покупатель может вообще не следить за сборной, но приобрести вещь из-за рисунка, редкости или имени дизайнера. «Кутюрные комплекты и сотрудничество с домами моды решают другую задачу: они создают престиж и культурный капитал. Чаще всего высокая мода особенно заметна в парадной и дорожной одежде сборных. Тогда как обычная игровая форма остается подчинена требованиям аэродинамики, терморегуляции и свободы движений спортсменов», — сказала Лычагина.

Фото: IMAGO/Alec Brown / www.globallookpress.com

Получается двухуровневая система: streetwear обеспечивает массовость и продажи, а кутюр формирует образ команды как культурного бренда. При этом полностью отказаться от классики практически невозможно, подчеркнула эксперт. «Футбольная форма работает как флаг, болельщик должен узнавать свою сборную за долю секунды. Поэтому наиболее успешные коллекции не уничтожают традицию, а просто дают ей современную интерпретацию», — отметила Лычагина.

Фото: IMAGO/Pedro Paulo Diaz / www.globallookpress.com

Разрешение на смелость Станут ли «разноцветные брызги» и «коралловый рассвет» нынешнего ЧМ-2026 эталоном безвкусицы или новой классикой? Часть комплектов формы нынешних игроков чемпионата со временем будет выглядеть как очень точный слепок моды середины 20-х годов XXI века, заверила эксперт. Она рассказала, что градиенты, хаотичные брызги и цифровые эффекты стареют быстрее, чем лаконичные полосы, клетка или национальные цвета. Особенно быстро устаревают дизайны, созданные только ради визуального шума и не имеющие понятной связи с культурой команды.

Однако статус классики определяется не только качеством рисунка. В футболе огромное значение имеет событие, с которым связана форма. Если сборная в спорном комплекте выиграет чемпионат, совершит сенсацию или подарит зрителям культовый момент, эта футболка автоматически получит эмоциональную ценность. Ксения Лычагина

То, что сегодня иные сочтут считаться безвкусицей, через 10 лет может продаваться как редкий архивный дизайн. Вероятнее всего, новая классика родится не из конкретного принта, не из «брызг» или из кораллового градиента как такового. «Главным наследием ЧМ-2026 года станет сама идея, что футбольная форма может быть художественным произведением, модным предметом и носителем национального нарратива одновременно. Отдельные узоры исчезнут, но разрешение на смелость останется. Это и будет определять спортивную моду следующего десятилетия», — заключила Лычагина.

Фото: Dратарь сборной Германии Мануэль Нойер. Jon Olav Nesvold / www.globallookpress.com

Форма — магнит для зрителей Стилист и персональный шопер Ирэн Дональдсон поддержала мнение, что футбол уже перешагнул спортивные рамки. Он превратился в массовое шоу, смешанное с маркетингом. Благодаря медиапространству важным становится не только счет в игре, но и яркие образы игроков. «И, скорее всего, их будут обсуждать куда чаще, потому что это „что-то новенькое“. Главная задача — выиграть внимание зрителей, получить больше обсуждений и репостов, так сейчас все работает», — сказала стилист. Она уточнила, что нестандартные оттенки формы игроков скорее провокационные, потому что яркие цвета и необычные исполнения принта делают команду узнаваемой. А раз так, то будет больше обсуждений, разговоров и популярности. Даже если это недальновидные дизайнерские решения.

Интересно Гостевые костюмы появились благодаря Великобритании. После Второй мировой войны их федерация футбола чутко уловила, что соревнования стали превращаться в глобальный бизнес. Вот и решила: их игроки будут выглядеть «как профессионалы и джентльмены». Спортсменов обязали летать на чемпионаты мира в строгих темно-синих или серых костюмах с галстуками. И когда англичане сначала появились в идеально подогнанных строгих костюмах, а затем выиграли золото в домашнем мундиале 1966 года, тренд окончательно закрепился. А пошив костюмов доверили крупным брендам.

Экипировка сборной США с брызгами и разводами, как после строительных работ, сборной Швейцарии с их неудачным зеленым, и некоторых других команд — результат попыток выделиться, заявить о себе. Но, как и на футбольном поле, в моде не каждый удар заканчивается голом, заметила стилист. Дональдсон подчеркнула, что форма команд, причем не только спортивная — полноценный fashion-продукт. Бренды не выбирают между модой и спортом. Тому пример сборная Конго, самая элегантная команда на нынешнем мундиале. После более чем полувекового отсутствия на футбольной мировой арене им было важно блеснуть и это вполне удалось. «Леопардовый принт сейчас в моде. Поэтому черные утонченные костюмы с ассиметричной леопардовой деталью и такой же большой каркасной сумкой покорили всех, особенно женскую аудиторию! Предрекаю дизайнеру Элвину Маку большую популярность после такого перфоманса», — сказала стилист.