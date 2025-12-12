Снуп Догг стал почетным тренером сборной США на Олимпиаде

Рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный как Снуп Догг, стал почетным тренером американской олимпийской сборной на зимних Играх 2026 года. Информацию опубликовали на официальном сайте Национального олимпийского комитета США.

Эта роль носит волонтерский характер и предполагает участие в работе со спортсменами вне соревнований. Как отмечает комитет, Снуп Догг, активно занимающийся общественными инициативами и молодежными проектами, будет вдохновлять атлетов и поддерживать их в период подготовки и участия в Олимпиаде. Организаторы подчеркнули, что артист привнесет в команду «свой юмор, харизму и способность мотивировать».

По словам Снупа Догга, он рассматривает свое участие как возможность помочь спортсменам: он заявил, что настоящими звездами являются сами члены сборной, а его задача — поддержать их и при необходимости поделиться опытом.

На Олимпиаде в Париже артист уже привлек к себе международное внимание. Он нес олимпийский огонь, участвовал в церемонии закрытия, вел репортажи для NBC и принимал участие в мероприятиях по брейк-дансу. На Играх 2026 года он вновь будет работать корреспондентом канала.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.