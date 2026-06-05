Тренд на кокошники, гольфы, галстуки и акцентные плечи. Модницы на ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум — 2026 — это не только деловые сессии и меморандумы, но и настоящий показ мод. Пока чиновники обсуждают «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», их супруги и участницы со всего мира соревнуются в элегантности на полях форума. Традиционные костюмы, вечерние платья и деловая классика — в нашем обзоре самых ярких образов ПМЭФ-2026.

Ксения Собчак Журналистку увидели на первых днях ПМЭФ в образе, состоявшем из белого жакета, юбки ниже колена с красными вставками, оборки и того же цвета галстука. Перчинки образу дали черные гольфы с подтяжками. На одной из сессий Ксения появилась в черных широких джинсах, того же цвета рубашке и желтом галстуке в полоску с пуговицами. Еще один образ — бордовый костюм с белой рубашкой и того же цвета галстуком в полоску. Его отлично дополнили массивные серьги в форме часов и завиток в прическе.

Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»

Тина Канделаки Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» появилась на форуме в белом платье с черным поясом-корсетом, выгодно подчеркивающим талию телеведущей. Канделаки удачно дополнила лук широким чокером из камней и строгими черными лодочками.

Фото: РИА «Новости»

Мария Захарова Официальный представитель МИД России появилась на форуме в строгом платье-костюме по фигуре, отделанном белой кромкой и пуговицами по военному образцу. В руках Захарова держала массивную сумку.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Артемий Лебедев В один ряд с модницами форума решили включить дизайнера всея Руси Артемия Лебедева. Хотя на ПМЭФ он просто был самим собой: синие небрежные волосы, аутентичные бусы, широкие джинсы и балахонистого вида кофта.

Ирада Зейналова Посла России на Маврикии заметили дающей интервью в темном брючном костюме. Строгость образа уравновесили ярко-красный маникюр, декольте и кулон в виде булавки.

Фото: РИА «Новости»

Анна Хилькевич Актриса явилась на одну из сессий в белом костюме с бриджами и жакетом с ярко выраженными острыми плечами. Образ дополнили массивные серьги. На одной из вечеринок артистка появилась в белом платье-мини, а на плечи накинула плащ из светло-голубой джинсы.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Фото: РИА «Новости»

Ксения Бородина Телеведущая и блогер выбрала лаконичное белое платье с воротником с туфлями-лодочками в тон. Образ дополнил сдержанный гладкий пучок.

Юлия Барановкая Юлия Барановская выбрала для ПМЭФ несколько образов, выдержанных в деловой эстетике с яркими акцентами. На одном из мероприятий телеведущая появилась в строгом бордовом костюме, который она носила без дополнительного слоя под жакетом. Образ дополнила лаконичная прическа-пучок. В другой день Барановская отдала предпочтение костюму оттенка топленого молока с юбкой и золотыми пуговицами. Завершала образ необычная сумка-бидон. На одной из вечерних встреч телеведущая появилась вместе с сыном и коллегами в платье-хитоне глубокого винного цвета. Наряд дополнили аккуратный клатч и массивные серьги.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Фото: РИА «Новости»

Мария Ситтель Телеведущая появилась в бирюзово-зеленом строгом брючном костюме с акцентом на линию декольте. Она дополнила аутфит распущенными волосами и серьгами-жемчужинами среднего размера.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Ида Галич На одной из вечеринок в рамках ПМЭФ блогер появилась в черно-белом аутфите с рубашкой-платьем и туфлями с модным квадратным мысом.

Фото: Ида Галич на одной из вечеринок в рамках ПМЭФ-2026 в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге / РИА «Новости»

Модные участницы ПМЭФ-2026 Помимо знаменитостей, на форум приехали и обычные девушки, которые отличились необычными аутфитами. Например, эта девушка в первый день ПМЭФ выбрала дерзкое платье с акцентными плечами от Balenciaga.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Теремок» удивил своими сотрудницами в огромных кокошниках. Получилось очень мило!

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Похожее настроение показали на этом форуме девушки со стенда Вологодской области: они появились в бело-красных образах с ободками в виде кокошников. Тренд на мотивы русского народного костюма поддержал и стенд Смоленской области.

Фото: РИА «Новости»

Дипломат Татьяна Довгаленко показала пример сочетания строгого костюма и ярких акцентов.

Фото: РИА «Новости»

Фото: РИА «Новости»