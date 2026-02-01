Снуп Догг потерял 11-месячную внучку

Внучка Снуп Догга умерла через 20 дней после выписки из реанимации

Единственная дочь американского рэпера Снуп Догга Кори Бродус сообщила о смерти 11-месячной дочери Коди Дре. Она опубликовала прощание с ребенком в Instagram*.

«В понедельник я потеряла любовь всей своей жизни. Мою Коди», — подписала Кори фотографию с дочкой в черно-белом фильтре.

Издание The Sun уточнило, что Коди Бродус родилась в конце февраля 2025 года на три месяца раньше срока. Ее мать перенесла срочное кесарево сечение, ребенок провел в реанимации 10 месяцев. В январе 2026 года Коди выписали домой, но сердце девочки остановилось спустя три недели.

Кори Бродус с шести лет борется с волчанкой, а в 2024 году перенесла инсульт. Она часто делится своими переживаниями с подписчиками в социальной сети.

