Снуп Догг призвал Павла Дурова притормозить с деторождением

Известный американский рэпер Снуп Догг пошутил над создателем Telegram Павлом Дуровым. В соцсети X артист призвал предпринимателя притормозить с деторождением.

Поводом для этого послужил пост российского бизнесмена, в котором тот признался, что стал биологическим отцом более 100 детей в 12 странах мира.

«Ты не детей заводишь, а целые выводки щенков. Притормози немного», — написал рэпер.

В ответ Дуров написал, что нужно самому «быть доггом, чтобы понять догга». Также предприниматель предложил музыканту продолжить обсуждение в Telegram.

Ранее стало известно, что Снуп Догг завел официальный Telegram-канал. Первый пост артист опубликовал в середине мая, процитировав строчку из собственного трека.