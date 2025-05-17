Снуп Догг завел Telegram-канал

Известный американский рэпер Снуп Догг теперь есть в Telegram — он открыл официальный канал , который уже получил синюю галочку верификации. Канал зарегистрировали 2 мая, но первое сообщение появилось только 16 числа.

В первом посте артист процитировал строку из своего популярного трека, записанного вместе с Фарреллом Уильямсом. К вечеру того же дня на канал подписались более 26 тысяч человек. Сам Снуп Догг пока не комментировал свое присутствие в мессенджере.

Ранее в рейтинг Forbes «30 до 30» попала четырехлетняя блогер-миллионник Ева Карпикау. В 2025 году юными звездами лонг-листа категории «Музыка» стали 12-летние исполнительницы песни «Сигма бой» Светлана Чертищева и Мария Янковская, а в раздел «Искусство» вошел актер Марк Эйдельштейн.