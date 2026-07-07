07 июля 2026 03:43 Бабушка-скандал. Неповторимая «марсианка» Жанна Агузарова празднует свое 64-летие 0 0 0 Фото: Жанна Агузарова. Илья Питалев / РИА «Новости» Шоу-бизнес

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Жанна Агузарова

Жанне Агузаровой исполняется 64 года. Она успела пережить тюрьму, психиатрическую больницу, оглушительный успех на сцене, эмиграцию в США и возвращение в Россию. За все это время одно оставалось неизменным: певица легко взрывала скучную действительность своим удивительным голосом и головокружительными нарядами. Как сейчас живет королева эпатажа — в материале 360.ru.

Биография Жанны Агузаровой Уже с рождения Жанны Агузаровой начинается путаница. Сама она утверждала, будто появилась на свет 7 июля 1962-го в поселке Туртас Тюменской области. Однако мать певицы, Людмила Савченко, утверждала, что после окончания медучилища получила распределение фармацевтом в Казахстан. Там и родила дочку, причем в 1963 году. С мужем Савченко разошлась, когда Жанне не было и года. Тот сразу вернулся на родину в Осетию и больше не давал о себе знать. Через несколько лет мать и дочь уехали домой в Новосибирскую область. Потом опять отправились в дорогу: на этот раз в Узбекистан. Но когда девочке пришла пора идти в первый класс, снова вернулись. Жанна неплохо училась, участвовала во всех конкурсах самодеятельности. Зрители с удовольствием принимали юную артистку. Мать отдала ее в музыкальную школу по классу аккордеона, но девочке скоро перестали нравится занятия. Потом в семье появился отчим со своим сыном от первого брака. Все вместе они переехали в новосибирский поселок Колывань.

Фото: Жанна Агузарова, 1987 год. В. Астафьев / РИА «Новости»

Отношения Жанны и нового мужа матери, учителя физкультуры, были непростыми. Соседи вспоминали, что мужчина избивал и жену, и падчерицу прямо на улице, устраивал скандалы. Он четко разделял своего родного сына и приемную дочь. Девочка пряталась в кустах, убегала из дома. Все сочувствовали, но никто, в том числе и мать будущей певицы, не попытался прекратить этот ад. В школе было не легче: Жанна выделялась среди сверстников. Мало того, что она была звездой самодеятельности, так еще любила необычно одеваться и рассказывала про себя невероятные истории. Например, утверждала, что должна была родиться в будущем. Одноклассники такого не любили и часто устраивали девочке бойкоты.

Фото: Группа «Браво» с солисткой Жанной Агузаровой, Москва, 1986 год. Марина Юрченко STF / РИА «Новости»

История с паспортом После школы Агузарова поступила в театральное училище в Ростове-на-Дону, но бросила его через год. После нескольких попыток попасть поступить в Новосибирске и Свердловске, девушка отправилась в Москву. Но штурмы ГИТИСа и Гнесинки тоже оказались безуспешными. Чтобы остаться в столице и получить общежитие, пришлось поступать в ПТУ на маляра. Это не помешало Агузаровой влиться в творческую тусовку столицы. Представлялась она Иванной Андерс, дочерью шведского дипломата. К имени, кстати, прилагался и паспорт, но с ним тоже история путанная.

Фото: Жанна Агузарова, 1987 год. Игорь Михалев / РИА «Новости»

По словам одних знакомых времен молодости певицы, его Агузаровой подарил приятель Иван Андерс. Он перебирался жить за границу, а свой старый советский паспорт за ненадобностью оставил подруге. Другие утверждали, что она просто нашла документ какого-то парня и оставила его себе. В любом случае, Агузарова изменила имя на женское и стала москвичкой с пропиской. Благо графы «пол» в советском паспорте не было, иначе с подделкой пришлось бы попотеть. Девушка уверенно предъявляла документ, он стал ее билетом в мир богемы, куда ученицу малярного искусства едва ли пустили бы.

Фото: РИА «Новости»

Взлет с «Браво» Шикарный голос Агузаровой давал возможность ходить на прослушивания к музыкантам, которым требовались вокалистки. Так в 1983 году она познакомилась с Евгением Хавтаном и стала солисткой новой, только что собранной группы «Браво». Кстати, обычно везде пишут, будто название для группы придумала Агузарова. Но это не так. Ее подруга после спектакля в Большом театре услышала, как публика кричит «Браво!» и подумала, что это идеальное название для группы. Поделилась идеей с певицей, а та предложила ее музыкантам. Первые же выступления «Браво» с удивительной, ни на кого не похожей солисткой имели оглушительный успех. Хиты «Желтые ботинки», «Кошки», «Чудесная страна» буквально завораживали публику. Весной 1984 года ребята решились дать большой концерт в ДК «Мосэнерготехпром». Вот только выступление было нелегальным.

Фото: Группа «Браво» и Жанна Агузарова, 1990 год. Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Арест и приговор В самый разгар концерта на сцену вышли главные фанаты — милиционеры. Группу задержали за незаконное предпринимательство (билеты-то продавали!), проверили документы. Вот тут-то и выплыл подделанный паспорт. Агузарову отправили в Бутырскую тюрьму, а через два месяца — на экспертизу в институт имени В. П. Сербского. Психиатры признали девушку вменяемой, так что суд приговорил ее к полутора годам принудительных работ в леспромхозе в Тюменской области. Все участники «Браво» только от милиционеров узнали настоящее имя своей вокалистки. Но все время ареста они преданно носили ей передачи и ждали ее возвращения. И она вернулась летом 1985 года. Многие говорили, что певица словно обрела второе дыхание. Через год, в 1986 году произошло событие, превратившее Агузарову в суперзвезду: Алла Пугачева лично представила ее и «Браво» в телепрограмме «Музыкальный ринг». А уж если показали по телевизору — все, слава неминуема.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Побег в Америку Пик славы Агузаровой пришелся на 1986–1988 годы. По итогам хит-парада «Звуковая дорожка» она занимала третье место среди самых популярных певиц СССР, уступая только Пугачевой и Ротару. Ее называли советской Энни Леннокс и Бьорк. К тому же голос солистки «Браво» прозвучал фильме Сергея Соловьева «Асса». Когда популярность «Браво» пошла на спад, певица ушла в сольное плавание, хотя музыканты очень просили ее остаться. Окончила музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, записала сольник «Русский альбом». Большинство песен были ее собственные — и музыка, и слова. Агузарова присоединилась было к Театру Аллы Пугачевой, но сотрудничество было очень недолгим: обе дамы были с характером, так что очень скоро разругались в дым. Злые языки утверждали, что примадонна нарочно «прикармливала» девушку, чтобы устранить конкурентку: с голосом эпатажной певицы она могла бы тягаться только в молодые годы.

Фото: Жанна Агузарова, 1990 год. Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

В 1991 году Агузарова неожиданно для всех уехала в США вместе со своим гражданским мужем, продюсером и актером Николаем Полтораниным. Вот только за океаном хватало своих и талантливых, и эпатажных. Певица записала англоязычный альбом Nineteen Ninety’s, но и он не «выстрелил». А со временем даже выступления в ресторанах заглохли. Певица пыталась было переквалифицироваться в диджеи, однако и это не помогло. Пришлось устраиваться водителем лимузина в Международном центре знаменитостей. Когда стало очевидно, что прорваться не получится, Агузарова в мае 1996 года вернулась на родину. Играть вдолгую она не хотела.

Фото: Жанна Агузарова. Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Возвращение в Россию Между тем Россия за пять лет стала другой страной, с новыми кумирами. По примеру многих звезд Агузарова согласилась принять участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Одновременно пыталась реанимировать карьеру, как сольную, так и в составе «Браво». Но былого успеха не было. Был голос, по-прежнему невероятный и чистый, но этого уже было мало. Не помогали ни эпатажные выступления, ни скандальные интервью в которых певица на голубом глазу утверждала, что она инопланетянка, случайно попавшая на Землю с Марса. А что еще оставалось? И образ «марсианки» превратился в способ существования.

Фото: Жанна Агузарова. Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Стиль стал еще более эксцентричным, а поведение — непредсказуемым. Между тем Агузарова заняла свою нишу. Да, не первый эшелон, конечно, но верные фанаты собирали залы, благо тотальная нищета 90-х уже прошла и народ стал потихоньку если не богатеть, то хотя бы иметь возможность раз в сезон ходить на концерты. В начале 20-х годах XXI века Агузарова выпустила несколько альбомов — «Королева Сансета» и «Будь со мной». Но они состояли по большей части из старых песен и вызвали интерес только у давних фанатов певицы.

Фото: Жанна Агузарова в Milk Club, Москва. Anton Belitsky/Russian Look / www.globallookpress.com

Затворничество и скандалы Сегодня Жанна Агузарова живет в Москве. Соседи рассказывали, что в не концертной обстановке она выглядит как нормальный человек — никаких космических нарядов, только обычная одежда. Правда, видят ее не часто, так как певица живет крайне замкнуто и может месяцами не появляться на людях. Но даже при таком образе жизни она периодически попадает в скандальные хроники СМИ. Писали, что с ней из-за долгов судился Фонд капитального ремонта. Еще был слушок, что российская королева эпатажа хотела подать иск к Леди Гаге за своего копирование имиджа.

Фото: Жанна Агузарова, 2022 год. Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Также некий один организатор концертов жаловался журналистам, что певица якобы может получить 100-процентную предоплату в несколько миллионов рублей и просто выключить телефон. А позже появиться и свалить все на экстренный полет на Марс. Тем не менее, в октябре 2025 года в концертном зале «Москва» состоялся ее большой сольный концерт. Агузарова пела главные хиты времен «Браво», песни из «Русского альбома» и новые композиции. Свободных мест, говорят, в зале не было, так что интерес к легендарной «марсианке» не угас и публика по-прежнему рада видеть ее на сцене.

Фото: Жанна Агузарова на церемонии вручения премии Муз-ТВ, 2024 год. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Личная жизнь Агузаровой Первым мужем Агузаровой был океанолог Илья Кабатченко. Он был старше избранницы и многие считали, что благородный ученый расписался с талантливой девочкой для того, чтобы у нее была настоящая столичная прописка. Жить вместе они перестали очень скоро, а вот официальный развод оформили уже после возвращения певицы из США. С директором группы «А’Студио» Николаем Полтораниным Агузарова познакомилась в 1988 году на рок-фестивале в Алма-Аты. Жили гражданским браком, мужчина продюсировал свою возлюбленную, вместе они отправились штурмовать Запад. На этом любовная лодка и разбилась: в Россию певица вернулась одна.

Фото: Жанна Агузарова. Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

О других спутниках жизни Агузаровой ничего неизвестно. Правда, в 2020 году проклюнулся один гражданин, который уверял, будто был первым бойфрендом певицы. Он рассказывал, что девушка была сильно в него влюблена, вспоминал ее бойцовый характер и признавался, что сам не испытывал сильной страсти. Сколько правды в этих откровениях, неизвестно. Детей у Агузаровой нет. Певица никогда особо не общалась с родней, но всегда старалась материально поддерживать мать и младшего сводного брата.