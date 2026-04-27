Vogue назвал кепку газетчика самым модным головным убором

Журналисты отметили, что именно такой аксессуар сейчас пользуется наибольшей популярностью по всему миру. Модель прославилась также как кепка газетчика, пекаря, Гэтсби или гавроша — так что модникам, похоже, придется срочно выбирать не только образ, но и профессию из прошлого.

Кепка-восьмиклинка появилась в гардеробах еще в конце XIX века. Тогда ее шили преимущественно из шерсти и считали частью костюма рабочего класса. Теперь дизайнеры заново переосмыслили этот аксессуар и вернули его в моду.

Тема необычных нарядов и громких фэшн-заявлений особенно ярко звучала и на Met Gala, где звезды каждый год превращают красную дорожку в настоящее шоу.