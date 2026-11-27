Смольянинов* задолжал по кредиту и судебным штрафам
ТАСС: со Смольянинова* взыскивают более 141 тысячи рублей
В отношении актера Артура Смольянинова* открыли новое исполнительное производство о взыскании судебного штрафа. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, общая сумма принудительно взыскиваемого долга теперь превышает 141 тысячу рублей. Она включает кредитную задолженность на сумму свыше 101 тысячи и 40 тысяч рублей штрафа по новому производству.
Как следует из материалов, всего в отношении актера открыто два исполнительных производства. Первое касается просроченного кредита в Сбербанке, это дело прекращено. Второе открыли 11 ноября на основании документов, поступивших из Черемушкинского суда, — сумма взыскания по нему составляет 40 тысяч рублей.
Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Смольянинова* к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию.
* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента, а также внесен в список террористов и экстремистов.