В отношении актера Артура Смольянинова* открыли новое исполнительное производство о взыскании судебного штрафа. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, общая сумма принудительно взыскиваемого долга теперь превышает 141 тысячу рублей. Она включает кредитную задолженность на сумму свыше 101 тысячи и 40 тысяч рублей штрафа по новому производству.

Как следует из материалов, всего в отношении актера открыто два исполнительных производства. Первое касается просроченного кредита в Сбербанке, это дело прекращено. Второе открыли 11 ноября на основании документов, поступивших из Черемушкинского суда, — сумма взыскания по нему составляет 40 тысяч рублей.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил Смольянинова* к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию.