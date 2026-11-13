Блогеру Оксане Самойловой запретили открывать новый бизнес до сентября 2029 года

Блогеру Оксане Самойловой запрещено открывать новые компании до сентября 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости» на основании данных ФНС.

Ограничение наложили 24 сентября из-за того, что блогер указала в ЕГРЮЛ недостоверный адрес, своей фирмы ООО «Семми бьюти». Запрет будет действовать в течение трех лет.

Самойлова владеет еще двумя компаниями по розничной торговле одеждой.

Федеральная налоговая служба имеет право по закону отказывать в регистрации нового бизнеса владельцу или руководителю, которого уличили в предоставлении неверной информации.

Ранее Оксана Самойлова подала в суд на своего к экс-супруга Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган. Женщина требует ограничить бывшего мужа в родительских правах.