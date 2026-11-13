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    Оксане Самойловой запретили открывать новый бизнес

    Блогеру Оксане Самойловой запретили открывать новый бизнес до сентября 2029 года

    Samoylovaoxana
    Фото: Samoylovaoxana/Telegram

    Блогеру Оксане Самойловой запрещено открывать новые компании до сентября 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости» на основании данных ФНС.

    Ограничение наложили 24 сентября из-за того, что блогер указала в ЕГРЮЛ недостоверный адрес, своей фирмы ООО «Семми бьюти». Запрет будет действовать в течение трех лет.

    Самойлова владеет еще двумя компаниями по розничной торговле одеждой.

    Федеральная налоговая служба имеет право по закону отказывать в регистрации нового бизнеса владельцу или руководителю, которого уличили в предоставлении неверной информации.

    Ранее Оксана Самойлова подала в суд на своего к экс-супруга Дениса Устименко-Вайнштейна, известного под псевдонимом Джиган. Женщина требует ограничить бывшего мужа в родительских правах.

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