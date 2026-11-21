Жена Овечкина показала фигуру в алом купальнике на Карибах
Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с подписчиками кадрами с новой фотосессии. Снимки она опубликовала на личной странице в соцсети.
Модель отдыхает с подругами на карибском острове Сен-Барт. Шубская прогулялась по пляжу в ярко-красном монокини с ассиметричными лямками и глубоким декольте. Пляжный образ модели дополнили солнцезащитные очки.
Поклонников впечатлили изящные линии ее стройной фигуры. Комментаторы написали, что она просто шикарная и назвали «статуэточкой», отметив, что рождение двух сыновей ничуть не испортило ее безупречные формы.
Ранее Олеся Судзиловская опубликовала фотографии с отдыха, представ в черном бикини с лифом-бандо и плавками на завязках. Актриса призналась, что обошлась без ретуши и фильтров, так как и съела не так много, и вокруг хватает ярких красок.