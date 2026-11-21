Супруга капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская поделилась с подписчиками кадрами с новой фотосессии. Снимки она опубликовала на личной странице в соцсети.

Модель отдыхает с подругами на карибском острове Сен-Барт. Шубская прогулялась по пляжу в ярко-красном монокини с ассиметричными лямками и глубоким декольте. Пляжный образ модели дополнили солнцезащитные очки.

Поклонников впечатлили изящные линии ее стройной фигуры. Комментаторы написали, что она просто шикарная и назвали «статуэточкой», отметив, что рождение двух сыновей ничуть не испортило ее безупречные формы.