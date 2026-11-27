Российский блогер Артур Абый поделился впечатлениями о пребывании в психиатрической клинике в Казани, где он провел 58 дней. Подробности он раскрыл в подкасте «Тише» на YouTube-канале Ксении Хоффман.

«Это как тюрьма. <…> Люди, которые там находятся, сидели в тюрьме. Они называли это „резиновым сроком“, потому что ты никогда не знаешь, когда тебя выпустят», — отметил Блогер.

Абый пожаловался на отсутствие личных вещей и свободного времени. В клинике запрещено пользоваться телефон и иметь сигареты. Стример признался, что за возможность позвонить родным ему пришлось помогать персоналу. В психиатрической больнице Абый проходил парную и групповую терапию, а также принимал лекарства.

В Хабаровске ранее произошло ЧП — медработник употребил алкоголь и избил пациента. Пострадавший не выжил. Суд приговорил медицинского работника к 12 годам колонии строгого режима.