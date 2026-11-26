Сегодня 17:00 Завыли волки на болотах. Отчего страдают беглые эмигранты? Фото: соцсети ruslan_belyy_/360.ru/ / РИА «Новости» Знаменитости

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Воздух «свободы» встал сбежавшим звездам поперек горла, а рывок к счастью превратился в крутое пике. Как поживают покинувшие Родину артисты и неужели беглецы всерьез задумались о билете в Россию — в материале 360.ru.

Какую операцию сделали Семену Слепакову* Побег Семена Слепакова* в Израиль стартовал с громких лозунгов о свободе. Великому артисту понадобилось всего несколько лет, чтобы скатиться в жалобы и распродажи собственного творчества со скидкой. В 2023 году некие друзья, как рассказывал сам иноагент, уговорили его лечь под нож. Операцию провели на половом органе юмориста. Мечтавший о стерильности московских палат комик внезапно столкнулся с суровой реальностью — над его небольшой проблемой трудился рядовой персонал заштатной больницы. Бард рассказывал, что из палаты не вывели даже обслуживающих медсестер. Играла музыка, окружающие рассказывали друг другу анекдоты. Сам артист бодро окрестил эту сомнительную процедуру «интересным опытом». Финансовая сторона его новой жизни в реальности поводов для веселья дает не так уж много.

Фото: РИА «Новости»

В России избалованный юморист просил по пять миллионов рублей за корпоратив. В странах свободы, равенства и братства ценник пришлось серьезно урезать. И публика все равно не рвется услышать сомнительные побасенки провинциального барда — на одном из концертов в Хайфе певцу не удалось продать и половину мест. Бытовая сторона израильской мечты тоже оказалась с душком — во время обстрелов комика выставили из ближайшего бомбоубежища, как утверждал «Царьград». «Там на входе украинские парни прямо сказали, что „русским сюда нельзя“. Пришлось бежать за два квартала», — привело издание предполагаемые слова комика. Может быть, поэтому в 2026 году артист погорелого театра вспомнил о России. Слепаков* внезапно признался, что у него нет ощущения, что он «потерял полностью, обрубил связь с родиной». На прямой вопрос журналиста, вернется ли он, Слепаков* ответил уклончиво: «Я билет пока не взял».

Фото: РИА «Новости»

Ужас Михаила Шаца*

Михаил Шац* тоже старался изображать в Израиле неунывающего балагура. Напускной оптимизм испарился быстро, бывший комик признавался в тяжелейшем душевном надломе.

Шоумен-иноагент честно говорил, что кураж первых месяцев эмиграции выветрился без следа, оставив после себя опустошение и тоску. «Я думаю, первый год, первые полтора, может быть, года мы все бодрились. Мы были на каком-то адреналине, это был принцип: „А вот мы все равно“. И дальше этот адреналин, этот запал иссяк», — объяснял телеведущий. В том же интервью пожаловался он и на свое душевное состояние в недавнем прошлом. «Слава богу, что ты не видел меня два года назад. Потому что вот это был ужас», — сказал иноагент. Свой отъезд из страны Шац* теперь называет «эмоциональным бегством». За границей он лишился всего, чем дорожил десятилетиями.

Фото: РИА «Новости»

«Эмиграция — это тяжелая травма, она зарубцуется, но шрам останется. Россия — вся жизнь, друзья, могилы родителей, работа», — говорил путешественник. К нехватке денег Шац* тоже уже привык. Комик жаловался, что не может позволить снять себе большую квартиру. Его брак испытания медными трубами не выдержал, дети разлетелись по Европе. О России Шац* мечтает до сих пор. Но признает, что вернуться уже, видимо, не получится. «Мне очень тяжело думать о том, что я никогда не смогу вернуться в Россию», — сожалел эмигрант. Хождения по мукам Руслана Белого* Родившийся в семье военного Руслан Белый* бросил Родину сразу после начала СВО. Артист поехал покорять Анталию и тут же бросился в рассказы о стрессе эмигранта. В Турции весельчак не задержался. Он перевез семью в Испанию и быстро убедился, что за южное солнце тоже надо платить. Юморист в интервью не скрывал, что переезд обернулся для него болезненной ломкой привычного уклада и постоянным нервным напряжением. Языковой барьер превратил взрослого мужчину в младенца, которому приходится просить еду в магазине, указывая на нее пальцем.

Фото: социальные сети Руслана Белого*

«Любой переезд — это стресс и выход из зоны комфортных условий. Плюс накладывается незнание языка. И это, конечно, главное мое сожаление», — говорил Белый*. Доходы в Барселоне тоже упали. Зарубежные гастроли приносят комику крохи. Семья уже проедает кубышку, скопленную в России.

Остались деньги на поддержание жизнедеятельности, о накопительстве речь не идет. Моя главная задача — не вылезти в траты.

Статус звезды первой величины остался в прошлом. В Европе артисту приходится ходить по корпоративам. «Я не очень рад, что мне приходится работать корпоративы, потому что жизнь в Европе дорогая. <…> Я прекрасно понимаю правила игры. Я всегда знаю, что ценник на корпоративах такой, что ты стерпишь», — описывал свою жизнь комедиант. Сама мысль о возвращении в Россию комика пугает. Иноагенту уже несколько раз выставляли штраф, не за горами и уголовное дело. «Если мне приходит повестка, ни на какую СВО я идти не собираюсь. Ну, а следующий путь — это в тюрьму. В тюрьму я тоже не хочу. Вот и все», — описывал свою жизнь Белый*.

Фото: социальные сети Руслана Белого*

Как живет Артур Смольянинов* в депрессии Смольянинов* сбежал из страны одним из первых. Рвался к мировой славе, но в Риге получил серьезный урок, артисту пришлось стоять с гитарой в переходах. В Москве звезда «Девятой роты» мог рассчитывать на крупные бюджеты, его узнавали на улицах. В Риге актер на первое время сколотил посредственную музыкальную группу. Из-за русского языка в Латвии у него возникали проблемы — один из местных жителей пообещал ему, что «темные времена для него продлятся всегда».

Фото: РИА «Новости»

В одном из интервью Смольянинов* признавался, что мысли завершить свой земной путь посещали его с детства и «периодически появляются до сих пор». Актер признавался, что часто испытывал депрессивные эпизоды.

После артисту и вовсе пришлось ехать дальше, на землю обетованную. О сытом московском прошлом ему напоминают лишь растущие долги на родине.

Приставы требуют с беглеца больше 200 тысяч рублей, его российские счета заморожены, автомобиль арестован. Вернуться в Россию у Смольянинова* вряд ли получится: его признали террористом и экстремистом, а в апреле 2026 года приговорили к восьми годам колонии.