Суд заочно приговорил Артура Смольянинова к 8 годам колонии за фейки о ВС России

Басманный суд Москвы заочно приговорил актера Артура Смольянинова* к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Признать Смольянинова* Артура Сергеевича виновным и назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — огласила решение судья.

Ему также запретили администрировать сайты и интернет-страницы на четыре года. По версии следствия, сотрудники признанного в России нежелательным издания «Новая газета Европа»** сняли и опубликовали видео с высказываниями актера, содержащими ложные сведения о действиях ВС России.

Адвокат актера назвала обвинение необоснованным. Смольянинов* объявлен в международный розыск, ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

** Организация внесена в перечень нежелательных в России.