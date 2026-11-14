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    Адвокаты Лерчек поблагодарили Путина за помилование подзащитной

    Фото: РИА «Новости»

    Адвокаты блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, Наталья Разумовская и Константин Третьяков поблагодарили президента России Владимира Путина за помилование своей клиентки. Юристы опубликовали пост в своем телеграм-канале.

    «Это победа! Выражаем большую признательность В. В. Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения. Ситуация с Лерой действительно этого требовала», — написали юристы, приложив электронную копию указа о помиловании.

    Чекалина подала прошение в четверг, его рассмотрели в в течение двух суток. У блогера рак желудка четвертой стадии, в последнее время болезнь обострилась и она хочет выехать на лечение в Китай.

    Помощница Лерчек сообщила, что та находится в тяжелом состоянии.

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