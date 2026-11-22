Анастасия Макеева ответила на критику своей внешности во время беременности

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что во время беременности сталкивается не только с добрыми пожеланиями, но и с критикой внешности. Ее слова привел журнал Voice .

По словам артистки, некоторые пользователи недовольны тем, что у нее почти нет отеков и живот выглядит иначе, чем они привыкли видеть у беременных.

«Людей раздражает, что я не отекла так, как они, во время беременности», — заявила Макеева.

Она добавила, что комментаторы сравнивают ее лицо, нос и форму живота со своими изменениями во время ожидания ребенка.

Актриса находится в третьем триместре и готовится к рождению первенца. Супруг артистки, Роман Мальков, постоянно находится рядом, помогает ей одеваться, садиться в машину и сопровождает на медицинские осмотры. Пара уже приобрела необходимые вещи для малыша и собирает сумку в роддом.

Ранее Макеева рассказала, что сохранять молодость ей помогает аппаратная косметология.