Телеканал НТВ 21 ноября показал финал третьего сезона шоу «ВИА Суперстар!» , съемки которого стали последними для телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова. В проекте выиграла группа «Инь-Янь».

В финал вышли восемь команд: «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция нравов», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Веселые ребята» и Dschinghis Khan. В жюри вошли певцы Стас Пьеха и Ирина Понаровская, а также телеведущая Лера Кудрявцева и ныне покойный Соседов. Проект вели Наташа Королева с Вадимом Такменевым.

По итогам финала «Фабрика» и «Инь-Янь» набрали по 69 баллов. «Инь-Янь» выбрали написанную Константином Меладзе композицию Oh, Yeah! , а «Фабрика» — песню «Гуси-лебеди». Судьи поставили «Инь-Янь» максимальные оценки.

«Голоса подобраны идеально. Но меня восхищает даже больше голосов другое — великолепная пластика на сцене, хореография», — отметил тогда Соседов.

Ранее сын российских фигуристов Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха Мартин выиграл проект «Выживалити. Наследники».