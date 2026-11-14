В тяжелом состоянии. Лерчек не прокомментировала свое помилование

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, не стала комментировать свое помилование. Об этом рассказала телеграм-каналу Mash ее помощница.

Она подчеркнула, что Лерчек находится в тяжелом состоянии.

В четверг блогер обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Больная раком желудка четвертой стадии Чекалина надеется поехать на лечение в Китай, поскольку после курса химиотерапии болезнь вновь начала прогрессировать, но сделать это без разрешения суда она не могла.

В субботу российский лидер помиловал Лерчек. Он снял судимость и освободил блогера от наказания, которое 31 июля назначил Гагаринский районный суд Москвы.