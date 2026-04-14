В Хабаровске медработник психбольницы получил срок за избиение пациента

В Хабаровске суд приговорил 63-летнего медицинского работника к 12 годам колонии строгого режима за избиение пациента. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, 22 января 2022 года, работая в медучреждении с интенсивным наблюдением, он выпил на рабочем месте и избил пациента. Пострадавший не выжил.

В прокуратуре отметили, что учреждение специализируется на психиатрической помощи.

Мужчину признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и осудили на 12 лет строгого режима. Свою вину он признал частично.

