Буйнов попал в базу данных украинской разведки

Народного артиста России, певца Александра Буйнова внесли в базу данных ГУР Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных антироссийского портала War and sansancy.

Основанием для внесения Буйнова в список стало то, что он поддерживает политику российских властей, в том числе в отношении Украины. Авторы отметили, что артист регулярно выступает на массовых мероприятиях в поддержку российских военных, а в интервью заявлял, что полностью одобряет СВО.

Ранее перечень War and sanctions пополнил еще целый ряд российских артистов и других деятелей культуры. В него попали народный артист СССР Юрий Антонов, хореограф Илья Авербух, телеведущий Леонид Якубович и многие другие. Режиссер Никита Михалков отреагировал на собственное включение в базу пословицей «Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал».