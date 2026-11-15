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    Буйнов попал в базу данных украинской разведки

    Фото: РИА «Новости»

    Народного артиста России, певца Александра Буйнова внесли в базу данных ГУР Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных антироссийского портала War and sansancy.

    Основанием для внесения Буйнова в список стало то, что он поддерживает политику российских властей, в том числе в отношении Украины. Авторы отметили, что артист регулярно выступает на массовых мероприятиях в поддержку российских военных, а в интервью заявлял, что полностью одобряет СВО.

    Ранее перечень War and sanctions пополнил еще целый ряд российских артистов и других деятелей культуры. В него попали народный артист СССР Юрий Антонов, хореограф Илья Авербух, телеведущий Леонид Якубович и многие другие. Режиссер Никита Михалков отреагировал на собственное включение в базу пословицей «Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал».

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