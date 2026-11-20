Заслуженный артист России Владимир Устинов скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ТЮЗа (Театра на Соборной).

«После продолжительной болезни умер Владимир Петрович Устинов — заслуженный артист России, наш артист, легенда театра», — говорилось в некрологе.

Коллеги актера отметили, что начинал он свое служение в Пермском театре, но свою творческую жизнь отдал Рязанскому ТЮЗу, где расцвел его талант. Устинов воплотил множество сценических образов — от комедийных и трагедийных до детских и серьезных классических. В театре отметили, что он был отзывчивым, доброжелательным и веселым человеком, умеющим и поддержать, и пожурить по-доброму.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким актера. О месте и времени прощания с Устиновым пообещали сообщить дополнительно.