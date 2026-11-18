Участница телепередачи «Дом-2» и блогер Ирина Пинчук приняла ислам вскоре после свадьбы с владельцем парфюмерного бизнеса Саламбеком Мартазановым. Об этом 31-летняя женщина сообщила в Instagram*.

По словам блогера, интерес к религии у нее появился благодаря супругу, после наблюдения за его отношениями с людьми и жизненными принципами. Однако сам Мартазанов никак не давил на женщину.

«Никто не привел меня к этому решению за руку, никто не ставил передо мной условий. Это был мой собственный путь, мой интерес и мой осознанный выбор», — написала Пинчук.

Пара поженилась в октябре 2026 года. Для женщины это второй брак, от первого у нее есть двое сыновей.

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