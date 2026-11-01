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    Лоза заявил, что форма Солнца и Луны никому не известна

    Юрий Лоза: мы не знаем форму Луны и Солнца, потому что там никто никогда не был

    Фото: РИА «Новости»

    Известный своей приверженностью теории о плоской Земле певец Юрий Лоза заявил, что не знает истинной формы Луны и Солнца. Об этом он рассказал РИА «Новости».

    По словам артиста, никто не был на этих объектах, поэтому судить об их форме невозможно. Лоза считает, что над Землей находится купол, созданный Создателем, и человеку не позволено за него проникать.

    «Мы не знаем, какие они, потому что никто там еще не был. Над нами стоит вся эта система, созданная Создателем, таким образом, что нам не позволено дергаться и лезть туда, куда не надо», — пояснил певец.

    Лоза неоднократно говорил, что придерживается теории плоской Земли, при этом сообщения о полетах в космос он называл обманом. Его взгляды идут вразрез с научными принципами, а ученые не раз опровергали доводы артиста.

    Ранее Лоза, исходя из своих убеждений, раскритиковал инициативу ООН по переходу на более точные карты, отражающие реальные размеры континентов.

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