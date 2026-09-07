Советский и российский артист Юрий Лоза раскритиковал инициативу ООН по переходу на более точные карты, отражающие реальные размеры континентов. Свое мнение артист озвучил в беседе с Пятым каналом .

Лоза заявил, что шарообразную Землю невозможно отобразить на плоскости. По его словам, на эмблеме ООН планета выглядела «более-менее прилично», однако это была карта плоской Земли.

«Реальная карта должна отображать реальную Землю, а реальная Земля, с моей точки зрения, — это все-таки плоскость. Поэтому карта может ее отражать, но только если все согласятся принять эту доктрину как главную», — заключил Лоза.

Три года назад артист усомнился в достоверности полета в космос актрисы Юлии Пересильд для съемок фильма «Вызов», так как, по его мнению, Земля плоская. Однако объяснить, как именно устроена планета, Лоза не смог, сославшись на нехватку данных.