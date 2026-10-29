360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пропавших в Нижнем Новгороде школьниц нашли

    Фото: РИА «Новости»

    Двух 13-летних девочек удалось найти живыми в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре «Рысь».

    «Найдены, живы! Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации», — указали в сообщении с прикрепленными фото школьниц.

    В ПСЦ «Рысь» уточнили, что девочки 2012 и 2013 года рождения.

    По предварительным данным правоохранителей, подростки все это время находились у бабушки одной из пропавших. С ними работают сотрудники ПДН. Здоровью школьниц ничего не угрожает.

    Ранее источник рассказал, что у девочек-подростков, ушедшие из дома 23 и 24 октября, все в полном порядке.

    Читайте также

    Конференция для представителей отрасли ремонта и строительства прошла в Москве

    пресс-служба «Авито Услуги»

    Минимальный размер пособия по уходу за ребенком составит почти 11,4 тысячи

    Маркетплейсы назвали даты главной распродажи года на маркетплейсах

    Конференция для представителей отрасли ремонта и строительства прошла в Москве

    пресс-служба «Авито Услуги»

    Минимальный размер пособия по уходу за ребенком составит почти 11,4 тысячи

    Маркетплейсы назвали даты главной распродажи года на маркетплейсах