Пропавших в Нижнем Новгороде школьниц нашли

Двух 13-летних девочек удалось найти живыми в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в поисково-спасательном центре «Рысь» .

«Найдены, живы! Всем спасибо за оперативное реагирование и распространение информации», — указали в сообщении с прикрепленными фото школьниц.

В ПСЦ «Рысь» уточнили, что девочки 2012 и 2013 года рождения.

По предварительным данным правоохранителей, подростки все это время находились у бабушки одной из пропавших. С ними работают сотрудники ПДН. Здоровью школьниц ничего не угрожает.

Ранее источник рассказал, что у девочек-подростков, ушедшие из дома 23 и 24 октября, все в полном порядке.