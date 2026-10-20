Фейк: в Брянской области устроили массовую проверку военнообязанных

В Сети появилась информация, что в Брянской области правительство решило провести тотальную проверку цифровых карточек с реальными документами всех военнообязанных. Жителей якобы заставляют лично явиться в военкомат под угрозой блокировки аккаунтов на «Госуслугах», но это ложные слухи.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы сообщили, что брянские чиновники прекрасно понимают, что многие люди не смогут или не захотят выполнять эти требования.

Авторы таких сообщений утверждают, что у не явившихся граждан заблокируют аккаунты на «Госуслугах», лишат права управлять автомобилем, оформлять недвижимость и брать кредиты.

Правда

На самом деле это фейк. Никакого документа о сверке не существует. Такие вбросы уже совершали в регионах России под разными предлогами.

Несколько дней назад точно такой же документ опубликовали в пабликах от имени воронежского комиссариата.

Подобный вброс появлялся также в Удмуртии. Поддельный документ обязывал предприятия быстро обновить сведения о работниках, попадающих под действие закона «О воинской обязанности и военной службе».

Подделка очевидна, поскольку документ оформили от имени Минцифры, но подписали от директора Департамента экономического развития Брянской области. Региональный чиновник не может издавать приказы от имени федерального министерства.

Кроме того, документ содержит юридически несостоятельные требования об обязательной явке в военкомат и автоматических ограничениях через «Госуслуги». Указанные полномочия не соответствуют установленному порядку, что дополнительно указывает на фальсификацию.

Сверка данных воинского учета действительно существует, но это ежегодная процедура работодателей и организаций, а не принудительный вызов каждого гражданина в военкомат.

Работодатель сверяет карточки формы № 10 своих военнообязанных сотрудников с документами воинского учета и сведениями военкомата.

По приказу Минобороны № 700 сверка проводится не реже одного раза в год. В ходе нее уточняют ФИО, дату рождения, образование, должность, семейное положение, адрес, контакты и другие учетные данные.

Данные могут уточнять по документам, выписке из Реестра воинского учета и при личном общении с работником. Но это не означает, что всех граждан обяжут явиться в военкомат.

Таким образом, информация, что правительство Брянской области решило устроить тотальную проверку цифровых карточек с реальными документами военнообязанных и жителей региона заставляют лично явиться в военкоматы, является недостоверной.

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