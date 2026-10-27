Садовод Олейник рассказала, как продлить цветение осенних астр

Срезка цветов и бутонов помогает продлить цветение кустов осенних астр и облегчает нагрузку на растение. Об этом 360.ru рассказала председатель регионального отделения Союза садоводов России Республики Крым Татьяна Олейник.

По ее словам, срезанные ветки распускаются дома, а оставшийся в саду куст продолжает цвести даже при заморозках.

«Астры очень красивы как срезка. Когда осенние астры цветут, даже когда уже морозец, если вы будете срезать цветки с бутонами или уже хорошие цветки, то дома у вас это все распустится, а куст будет дальше цвести, ему будет попроще, полегче. Радость будет и в саду, и пожалуйста, в доме. Один из вариантов, как продлить цветение, — это как раз срезать веточки на срезку», — рекомендовала эксперт.

Подробно о том, как ухаживать за осенними астрами, читайте в нашем материале.