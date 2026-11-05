Адвокат Лерчек заявил, что у нее нет возможности выплатить установленный судом штраф

Доход блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, за прошлый год составил 344 тысячи рублей. Об этом в беседе с 360.ru заявил ее адвокат Константин Третьяков.

Гагаринский суд Москвы 31 июля приговорил Лерчек к пяти годам условно, а также выплате штрафа в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запретили администрировать интернет-сайты на три года.

«За 2025 год — 344 тысячи рублей в год у нее доход», — сказал он.

По словам адвоката, с таким доходом, а также из-за состояния здоровья и наличия маленьких детей, блогеру почти невозможно выплатить многомиллионный штраф.

«С одной стороны, ей запрещено заниматься той деятельностью, которой она занималась, исходя из которой рассчитан штраф, а с другой — если запрещено заниматься, как она будет его платить?» — сказал Третьяков.

Сегодня в Мосгорсуде приговор Чекалиной по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по фальшивым документам признали законным. Апелляцию отклонили, а постановление суда вступило в силу.