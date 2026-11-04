Шаман связал появление в базе ГУР Украины с паникой

Главное управление разведки Минобороны Украины внесло певца Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов), в базу портала War and sanctions. В телеграм-канале артист назвал это признаком паники.

«Враг почуял конец и забился в панике. Пусть суетится. Победа будет за нами!» — написал исполнитель.

В карточке на сайте ведомства певца назвали «главным патриотическим артистом России» и «голосом специальной военной операции». Ему также поставили в вину выступления на патриотических концертах, в том числе в новых российских регионах, и исполнение гимна России на одной сцене с президентом.

В феврале 2025 года Служба безопасности Украины заочно предъявила певцу обвинение из-за поддержки СВО и прославления российской армии. Его также внесли в базу сайта «Миротворец»— за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.