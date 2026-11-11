11 ноября 2026 15:04 Две конфеты на могиле: с Лидией Федосеевой-Шукшиной простились по-ленинградски Фото: 360.ru Эксклюзив

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Актрису Лидию Федосееву-Шукшину похоронили рядом с мужем на Новодевичьем кладбище в Москве. Как прошла церемония прощания со звездой фильмов «Калина Красная» и «Печки-Лавочки» — в материале 360.ru.

Творческий путь

Федосеева-Шукшина по праву считается одной из самых самобытных актрис советского экрана и эталоном русской женщины в кино. Она покорила зрителей не только яркой красотой, но и даром драматического сопереживания, с помощью которого воплотила различные образы сильных, искренних и глубоких героинь. За свою жизнь артистка сыграла более 90 ролей, причем многие фильмы с ее участием стали безусловной классикой отечественного кино. Путь актрисы Федосеева-Шукшина начала в Ленинграде. Еще будучи студенткой ВГИКа, снималась в кино. Ее первыми киноработами были «Максим Перепелица» (1955) и «Сверстницы» (1959). Переломным моментом для актрисы оказалась встреча с режиссером и писателем Василием Шукшиным, который позже стал ее мужем. Самые известные фильмы с ее участием — «Печки-лавочки» (1972) и «Калина красная» (1973). В обеих картинах артистка воплотила образы самоотверженных женщин, в которых нет ни капли фальши. Финал «Калины красной» благодаря актерскому мастерству Федосеевой-Шукшиной считается одной из самых сильных и пронзительных сцен в истории советского кино. После смерти мужа актриса продолжила карьеру и вышла за рамки исключительно «шукшинских» деревенских образов. В число ее актерских работ вошли эпопея Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», фильмы «Юность Петра», «В начале славных дел», «Вам и не снилось…», а также сериал «Петербургские тайны».

Фото: РИА «Новости»

Последние годы жизни

В начале 2022 года родственники направили Федосееву-Шукшину в специализированный частный пансионат для пожилых людей. Там актриса проходила плановую реабилитацию под присмотром врачей. Ее дочь Ольга Шукшина рассказывала 360.ru, что решение об этом приняли после общения с представителями организации за кулисами одной из передач на Первом канале.

Мы пообщались, они сказали, что если у мамы есть необходимость в силу возраста пройти реабилитацию, то у них есть специальные программы.

По ее словам, у актрисы были большие проблемы с коленями и слухом, требовалось постоянное наблюдение реабилитолога. В 2023 году Федосеева перенесла обширный инсульт, что отразилось на ее двигательных функциях и речи. К осени 2026 года добавилась прогрессирующая острая сердечная недостаточность, а в середине октября звезду экстренно госпитализировали. Через несколько недель, 6 ноября, она умерла. Артистке было 88 лет.

Фото: РИА «Новости»

Как прошли похороны

Родственники приняли решение похоронить актрису рядом с ее мужем — писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. О погребении на Новодевичьем кладбище рядом с супругом просила сама артистка. Она подчеркивала, что после земного пути хочет быть только рядом с мужем, чью фамилию и творческое наследие бережно хранила с момента его внезапной смерти в 1974 году. Церемония прощания прошла в Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Проводить артистку в последний путь пришли ее коллеги и родные. Актриса Лариса Лужина рассказала 360.ru, что Федосеева-Шукшина многое подарила российскому кино и навсегда осталась в сердцах зрителей.

«Пока жива память у зрителей, как можно дольше, дольше она и проживет. Она была очень хорошим, добрым человеком», — отметила одногруппница артистки по ВГИКу.

Лужина выразила надежду, что после смерти актрисы помирятся ее дочери: Мария и Ольга. На отпевании они стояли по разные стороны от гроба. Актриса Галина Бокашевская решила соблюсти традицию и привезла на похороны любимое угощение подруги. Она рассказала 360.ru, что Лидия Федосеева-Шукшина посещала Пискаревское кладбище и оставляла там конфеты в память о блокадном Ленинграде.

Она же ленинградка, а у нас традиция. У нас есть Пискаревское кладбище, куда мы приходим, и кладем две конфеты в память о блокадном Ленинграде, о детях, которые там умерли. Галина Бокашевская

Она добавила, что конфеты называются «Ленинградские» и символизируют родной город, в котором родилась Федосеева-Шукшина. «У нее была близкая подруга Вика, которая не смогла вылететь из-за границы. Сейчас она в Болгарии. Она говорит: „Галочка, попрощайся за меня. Поклонись ей от нее и от всего Петербурга“», — подчеркнула Бокашевская.

Видео: 360.ru

Теплые слова в адрес Федосеевой-Шукшиной сказала и актриса Людмила Зайцева. По ее мнению, большое счастье, что у Василия Макаровича Шукшина была такая спутница жизни. «Недавно посмотрели „Калину Красную“ из золотой коллекции Мосфильма. Прекрасная актриса, хороший человек, очень добрый, отзывчивый, веселый», — поделилась актриса с 360.ru. Солисты группы «На-на» подтвердили, что любили Лидию Федосееву-Шукшину за ее русскую душу, за то, что она была олицетворением человечности и русской красоты. Федосеева-Шукшина часто приходила на концерты коллектива и заходила к ним в гримерку.

Мы фотографировались, общались, было очень много сказанных приятных слов в наш адрес. Мы и сами приходили к ней в гости в Санкт-Петербурге, на гастролях. Она нас поила вкусным чаем, угощала сладостями, булочками, прекрасные, добрые, теплые встречи. группа «На-на»

Кинооператор и режиссер Михаил Агранович в беседе с 360.ru напомнил, что покойная умела играть так, чтобы показать людям настоящую личность. «Она была сформирована таким образом, что к ней можно прислушиваться, читать у нее в глазах, в большом, высоком ключе слово. Она несла свою роль как актриса, как личность, как человек, как мать, как женщина», — подчеркнул он.

Режиссер указал, что Федосеева-Шукшина проявила себя как замечательный человек и благодаря своему таланту сыскала всенародную славу.

«Во всех этих качествах она была прекрасна и любима зрителями и народом», — добавил он. На церемонию прощания пришли сотни людей. Среди них были не только родственники, друзья и коллеги артистки, но и ее преданные поклонники. Фанаты также установили цифровую копию звезды, созданную с помощью нейросетей. Венок на могилу актрисы прислал в том числе президент Владимир Путин.