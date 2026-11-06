Ксении Собчак запретили открывать бизнес в России до 2029 года

Телеведущей Ксении Собчак запретили открывать бизнес в России до конца октября 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ФНС.

Ограничения ввели в конце октября. Причиной этого стала недостоверная информация, которая внесла компания ООО «Ши» в ЕГРЮЛ о лице, которое может действовать без доверенности от имени компании.

У журналистки есть четыре компании. Две из них относятся к рекламной сфере, еще две — к ресторанному бизнесу.

Ранее стало известно, что жители африканской деревни расцеловали фото Собчак в ее 45-летие. Также Латвия запретила на неопределенный срок въезд Собчак и режиссеру Константину Богомолову.

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