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    Куртукова одной фразой ответила на критику Пелагеи ее хита «Матушка»

    Фото: РИА «Новости»

    Певица Татьяна Куртукова прокомментировала слова заслуженной артистки России Пелагеи, назвавшей ее хит «Матушка» псевдонародным. Артистка заявила NEWS.ru, что у каждого свое мнение.

    «Каждый имеет право на собственное мнение, — сказала певица.

    Куртукова ответила на вопрос журналиста на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца.

    До этого певица рассказывала, что изначально не хотела исполнять песни, которые сочетали народный фольклор с современной музыкой. Дело в том, что ее учили сохранять фольклорный материал в первозданном виде.

    Трек Куртуковой «Матушка» стал популярным два года назад. Долгое время он лидировал в музыкальных чартах.

    Ранее певица Пелагея заявила, что песня «Матушка» является авторской композицией, написанной в псевдонародном стиле. По ее словам, грань здесь проходит исключительно в музыкальном вкусе отдельного человека.

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