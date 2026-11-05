Куртукова одной фразой ответила на критику Пелагеи ее хита «Матушка»

Певица Татьяна Куртукова прокомментировала слова заслуженной артистки России Пелагеи, назвавшей ее хит «Матушка» псевдонародным. Артистка заявила NEWS.ru , что у каждого свое мнение.

«Каждый имеет право на собственное мнение, — сказала певица.

Куртукова ответила на вопрос журналиста на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца.

До этого певица рассказывала, что изначально не хотела исполнять песни, которые сочетали народный фольклор с современной музыкой. Дело в том, что ее учили сохранять фольклорный материал в первозданном виде.

Трек Куртуковой «Матушка» стал популярным два года назад. Долгое время он лидировал в музыкальных чартах.

Ранее певица Пелагея заявила, что песня «Матушка» является авторской композицией, написанной в псевдонародном стиле. По ее словам, грань здесь проходит исключительно в музыкальном вкусе отдельного человека.