Исполнительница хита «Матушка-земля» Куртукова призналась, что семья находится на первом месте в списке ее приоритетов

Певица Татьяна Куртукова рассказала, что семья занимает центральное место в ее жизни и является опорой для карьерного роста. В интервью РИА «Новости» она поделилась деталями своей семейной жизни и подчеркнула важность поддержки близких.

По словам исполнительницы хита «Матушка-земля», ее супруг, юрист Никита Макеев, активно участвует в воспитании дочери Евники.

«Мой супруг полностью вовлечен во все процессы воспитания нашей дочери с самого первого дня. И его профессиональная деятельность — также часть нашей общей жизни. Для нас обоих именно семья на первом месте в списке приоритетов», — привел слова певицы сайт URA.RU.