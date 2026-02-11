«Как не петь на своем концерте вживую?» Куртукова разочаровалась в Кадышевой

Куртукова обвинила Кадышеву и ее артистов в пении под фонограмму на концертах

Певица Татьяна Куртукова призналась, что разочаровалась в концертах Надежды Кадышевой и ее театра «Золотое кольцо». Исполнительница хита «Матушка-земля» рассказала об этом в интервью Лауре Джугелии.

По ее словам, раньше ее восхищал вокал Кадышевой, а сейчас выступления коллектива уже не вызывают эмоционального отклика. Кадышева со своими артистами перестала работать вживую, устроив просто «чес».

Еще один негативный момент, на ее взгляд, — редкое появление артистки на сцене. Место Кадышевой фактически занял сын Григорий.

«Меня это несколько печалит. Сольный концерт. Ну как? Как не петь на своем сольном концерте вживую? — задалась она вопросом.

Ранее поклонники Кадышевой возмущались в соцсетях, что большую часть концертов заняли номера ее сына, которого осудили за отсутствие таланта и скандальную репутацию.