Куршевель плясал под песню «Матушка-земля»: как русские знаменитости веселятся в Европе

Российские знаменитости встретили сочельник в Куршевеле под «Матушку-землю»

Российские знаменитости отпраздновали Рождество на французском горнолыжном курорте Куршевель под песню «Матушка-земля» певицы Татьяны Куртуковой. Об этом с соцсети Instagram* рассказал DJ Smash (Андрей Ширман).

Музыкант составил музыкальную программу для вечеринки, не забыв включить в сет свой главный хит Moscow Never Sleeps. Мероприятие посетили владельцы ресторанов White Rabbit Family Борис и Ирина Зарьковы, экс-супруга бывшего губернатора Самарской области Ксения Лукаш, блогер Инесса Шевчук и другие известные люди.

Чтобы поделиться атмосферой вечеринки, DJ Smash опубликовал сторис, в которой россияне подпевали песне «Матушка-земля».

Ранее самыми известными российскими исполнителями назвали Шамана (Ярослава Дронова), Татьяну Куртукову, Григория Лепса, Надежду Кадышеву, Татьяну Буланову и Полину Гагарину. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что все эти артисты обладают не только большим талантом и профессионализмом, но и являются настоящими патриотами.