Исполнительница хита «Матушка» стала популярной в индийских соцсетях

Исполнительница песни «Матушка» Татьяна Куртукова набрала популярность среди пользователей соцсетей в Индии. Об этом певица рассказала в интервью RT .

«Мне искренне нравится музыка, которую я исполняю. Если верить соцсетям, я довольно популярна в Индии», — сказала певица.

Куртукова заметила, что, несмотря на мнения пользователей, говорить о выступлениях в других странах еще рано. Пока она не строит планов на зарубежные гастроли.

Ранее певица рассказывала, что с большим уважением относилась к творчеству Надежды Кадышевой, однако позже пересмотрела свое впечатление от выступлений из-за использования фонограммы. Еще один негативный момент, на ее взгляд, — редкое появление артистки на сцене. Место Кадышевой фактически занял сын Григорий.