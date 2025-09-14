14 сентября 2025 00:47 Не только «Матушка-земля». С чего начинала Татьяна Куртукова и где она теперь 0 0 0 Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Знаменитости

Песни

Музыка

Сайт Миротворец

Шоу-бизнес

За три года педагог и участница региональных конкурсов Татьяна Куртукова превратилась в звезду российской эстрады. Написанная задолго до патриотического подъема песня «Матушка-земля» взорвала хит-парады и позволила певице зарабатывать миллионы. 360.ru разузнал о жизни артистки и причине включения в базу «Миротворца»*.

Кто такая Татьяна Куртукова Куртукова родилась 9 сентября 1993 года в Хабаровске, но родным городом считает Пензу, так как провела детство там. Мать получила образование политолога, отец работал инженером, дочь же заинтересовалась музыкой. С четырех лет осваивала фольклор и фортепиано в детской школе искусств, затем окончила Пензенский колледж искусств по специальности «Хоровое дирижирование» и поехала покорять Москву.

Интересно Куртукова выступала под псевдонимом TAiNA. Куртукова выступала под псевдонимом TAiNA.

В 2012 году поступила в Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова на отделение народного пения факультет вокально-хоровой и дирижерской подготовки. Получив степень бакалавра, устроилась преподавателем в родной колледж и продолжила учиться в магистратуре Пензенского государственного университета на психолога-педагога. Одновременно с преподаванием постановки голоса и теоретических дисциплин выступала с фолк-группой «Plamen’» и в театре «Револьвер». Откуда взялась Татьяна Куртукова В узком кругу Куртукова была известна со школы, потому что участвовала во многих музыкальных конкурсах и даже получила несколько гран-при. В 2018 году от лица Пензенской области она поехала на «Новую звезду» на телеканале «Звезда».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Прогремевшая на всю страну «Матушка-земля» вышла в 2022 году. Сингл, что называется, зашел публике, исполнительницу пригласили на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Затем появились «Русская зима», «Глаза», «Родники», «Я любила сокола», «Ромашка-Василек» и «Одного». Клип на «Матушка-земля» набрал десятки миллионов просмотров на YouTube, а сама песня вошла в топ-10 сервисов Apple Music, Shazam, «VK Музыки» и «Яндекс Музыки». Она звучала буквально на каждом шагу. Песня «Матушка-земля» Прорыв стал для Куртуковой неожиданностью. Она не рассчитывала попасть в патриотическую волну, а песню «Матушка-земля» поначалу не хотели крутить на радиостанциях — она казалась слишком провокационной.

В ней мы признаем, что наша любимая страна может быть для кого-то «занозонькой». Это ведь просто констатация факта. Но многие каналы и радиостанции побаивались выпускать ее в эфир. А потом «Матушку» выбрали сами слушатели Татьяна Куртукова

Главный хит певицы написал Петр Андреев еще в 2012 году для мужского коллектива — с «матерком», самогоном и балалайками в припеве. Когда песней заинтересовалась Куртукова, он переделал текст и аранжировку. Потом композицию изменили еще несколько раз. Изначально она носила название «Про любовь», Куртукова исполняла ее с 2018 года под псевдонимом TAiNA. Под собственным именем и с другим названием она выложила ее в 2022 году. «Мы выпустили эту песню в новой аранжировке и разместились на одной из американских платформ. Поэтому песня сначала и раскрылась в Америке, в Европе. И когда уже было 11 миллионов просмотров в TikTok, на нее обратил внимание российский шоу-бизнес», — рассказал автор «Матушка-земля». Продюсер — о Куртуковой Андреев заметил Куртукову на конкурсе православной музыки, когда ей было 18 лет. Она взяла гран-при и получила 15-минутную овацию зала — продюсер видел такое впервые, это и зацепило. Плотное сотрудничество началось, когда певица переехала в Москву.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Подобрать репертуар оказалось непросто. Куртукова пробовала разные форматы, сольно и в оркестре. «У нас было много авторов, которые писали для Татьяны, но не все подходило к ее вокалу. И тогда я понял, что для Тани нужен специальный материал. И мы начали делать такие песни. В их числе и „Матушка“», — рассказал продюсер. Куртукова в базе «Миротворца»* Украинцы полюбили «Матушка-земля», но власти сочли ее такой же угрозой нацбезопасности и инструментом мягкой силы, как «Сигма-бой» Betsy и Марии Янковской. Как следствие — певицу внесли в базу сайта «Миротворец»*. Авторы реестра обвинили ее в пропаганде военной операции и покушении на территориальную целостность Украины. Куртуковой припомнили участие в мероприятиях, направленных на героизацию российских военных. Например, выступление с Олегом Газмановым на новогоднем «Голубом огоньке». Шаман в юбке Журналисты не раз пытались столкнуть Куртукову и Шамана лбами. Ее это возмущало — певица не имела ничего против коллеги и не считала себя его конкуренткой. «Это абсолютно разные направления. Да, в определенных песнях мы поем про Россию, ну это вот такое совпадение. Не было такого, чтобы я последовала определенной моде», — заявила она.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Она похвалила Шамана за неповторимый тембр голоса и назвала его поцелованным богом артистом. По ее словам, работавшие при организации концертов специалисты тоже хорошо о нем отзывались. Личная встреча артистов состоялась на съемках программы «Песни от всей души». К тому моменту Куртукова не была знакома с его творчеством. Гонорар Куртуковой Набрав популярность, Куртукова начала принимать приглашения на частные выступления. Журналисты утверждали, что в 2024 году она начала с гонорара в 2,2 миллиона рублей за 45-минутный концерт, затем повысила его более чем вдвое — до пяти миллионов. В райдер вошли Mersedes S-класса для самой певицы и микроавтобус для ее команды, проветренная гримерка с зеркалом, стульями, утюгом и негазированной водой, пицца и бутерброды на перекус.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Правильно сделала, что подняла гонорар: чем выше статус артиста, его востребованность, тем дороже стоит его выступление. Это показатель ее статуса», — заступился за нее продюсер Сергей Дворцов. Муж Куртуковой О личном певица старается не распространяться, в ее соцсетях мало фотографий. В 2019 году Куртукова вышла замуж за юриста Никиту Макеева и через четыре года родила дочь. Семья обосновалась в Москве, девочка воспитывается без нянь — помогают родственники. «У нас счастливая и крепкая семья. Недавно я стала мамой», — заявила Куртукова. Певица много читает и ездит в фольклорные экспедиции по российским деревням и селам. Она также коллекционирует традиционные русские костюмы. * Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.