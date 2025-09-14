Не только «Матушка-земля». С чего начинала Татьяна Куртукова и где она теперь
За три года педагог и участница региональных конкурсов Татьяна Куртукова превратилась в звезду российской эстрады. Написанная задолго до патриотического подъема песня «Матушка-земля» взорвала хит-парады и позволила певице зарабатывать миллионы. 360.ru разузнал о жизни артистки и причине включения в базу «Миротворца»*.
Кто такая Татьяна Куртукова
Куртукова родилась 9 сентября 1993 года в Хабаровске, но родным городом считает Пензу, так как провела детство там. Мать получила образование политолога, отец работал инженером, дочь же заинтересовалась музыкой. С четырех лет осваивала фольклор и фортепиано в детской школе искусств, затем окончила Пензенский колледж искусств по специальности «Хоровое дирижирование» и поехала покорять Москву.
Интересно
В 2012 году поступила в Государственный музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова на отделение народного пения факультет вокально-хоровой и дирижерской подготовки. Получив степень бакалавра, устроилась преподавателем в родной колледж и продолжила учиться в магистратуре Пензенского государственного университета на психолога-педагога. Одновременно с преподаванием постановки голоса и теоретических дисциплин выступала с фолк-группой «Plamen’» и в театре «Револьвер».
Откуда взялась Татьяна Куртукова
В узком кругу Куртукова была известна со школы, потому что участвовала во многих музыкальных конкурсах и даже получила несколько гран-при. В 2018 году от лица Пензенской области она поехала на «Новую звезду» на телеканале «Звезда».
Прогремевшая на всю страну «Матушка-земля» вышла в 2022 году. Сингл, что называется, зашел публике, исполнительницу пригласили на шоу Андрея Малахова «Песни от всей души».
Затем появились «Русская зима», «Глаза», «Родники», «Я любила сокола», «Ромашка-Василек» и «Одного». Клип на «Матушка-земля» набрал десятки миллионов просмотров на YouTube, а сама песня вошла в топ-10 сервисов Apple Music, Shazam, «VK Музыки» и «Яндекс Музыки». Она звучала буквально на каждом шагу.
Песня «Матушка-земля»
Прорыв стал для Куртуковой неожиданностью. Она не рассчитывала попасть в патриотическую волну, а песню «Матушка-земля» поначалу не хотели крутить на радиостанциях — она казалась слишком провокационной.
В ней мы признаем, что наша любимая страна может быть для кого-то «занозонькой». Это ведь просто констатация факта. Но многие каналы и радиостанции побаивались выпускать ее в эфир. А потом «Матушку» выбрали сами слушатели
Татьяна Куртукова
Главный хит певицы написал Петр Андреев еще в 2012 году для мужского коллектива — с «матерком», самогоном и балалайками в припеве. Когда песней заинтересовалась Куртукова, он переделал текст и аранжировку.
Потом композицию изменили еще несколько раз. Изначально она носила название «Про любовь», Куртукова исполняла ее с 2018 года под псевдонимом TAiNA. Под собственным именем и с другим названием она выложила ее в 2022 году.
«Мы выпустили эту песню в новой аранжировке и разместились на одной из американских платформ. Поэтому песня сначала и раскрылась в Америке, в Европе. И когда уже было 11 миллионов просмотров в TikTok, на нее обратил внимание российский шоу-бизнес», — рассказал автор «Матушка-земля».
Продюсер — о Куртуковой
Андреев заметил Куртукову на конкурсе православной музыки, когда ей было 18 лет. Она взяла гран-при и получила 15-минутную овацию зала — продюсер видел такое впервые, это и зацепило. Плотное сотрудничество началось, когда певица переехала в Москву.
Подобрать репертуар оказалось непросто. Куртукова пробовала разные форматы, сольно и в оркестре.
«У нас было много авторов, которые писали для Татьяны, но не все подходило к ее вокалу. И тогда я понял, что для Тани нужен специальный материал. И мы начали делать такие песни. В их числе и „Матушка“», — рассказал продюсер.
Куртукова в базе «Миротворца»*
Украинцы полюбили «Матушка-земля», но власти сочли ее такой же угрозой нацбезопасности и инструментом мягкой силы, как «Сигма-бой» Betsy и Марии Янковской.
Как следствие — певицу внесли в базу сайта «Миротворец»*. Авторы реестра обвинили ее в пропаганде военной операции и покушении на территориальную целостность Украины. Куртуковой припомнили участие в мероприятиях, направленных на героизацию российских военных. Например, выступление с Олегом Газмановым на новогоднем «Голубом огоньке».
Шаман в юбке
Журналисты не раз пытались столкнуть Куртукову и Шамана лбами. Ее это возмущало — певица не имела ничего против коллеги и не считала себя его конкуренткой.
«Это абсолютно разные направления. Да, в определенных песнях мы поем про Россию, ну это вот такое совпадение. Не было такого, чтобы я последовала определенной моде», — заявила она.
Она похвалила Шамана за неповторимый тембр голоса и назвала его поцелованным богом артистом. По ее словам, работавшие при организации концертов специалисты тоже хорошо о нем отзывались.
Личная встреча артистов состоялась на съемках программы «Песни от всей души». К тому моменту Куртукова не была знакома с его творчеством.
Гонорар Куртуковой
Набрав популярность, Куртукова начала принимать приглашения на частные выступления. Журналисты утверждали, что в 2024 году она начала с гонорара в 2,2 миллиона рублей за 45-минутный концерт, затем повысила его более чем вдвое — до пяти миллионов. В райдер вошли Mersedes S-класса для самой певицы и микроавтобус для ее команды, проветренная гримерка с зеркалом, стульями, утюгом и негазированной водой, пицца и бутерброды на перекус.
«Правильно сделала, что подняла гонорар: чем выше статус артиста, его востребованность, тем дороже стоит его выступление. Это показатель ее статуса», — заступился за нее продюсер Сергей Дворцов.
Муж Куртуковой
О личном певица старается не распространяться, в ее соцсетях мало фотографий. В 2019 году Куртукова вышла замуж за юриста Никиту Макеева и через четыре года родила дочь. Семья обосновалась в Москве, девочка воспитывается без нянь — помогают родственники.
«У нас счастливая и крепкая семья. Недавно я стала мамой», — заявила Куртукова.
Певица много читает и ездит в фольклорные экспедиции по российским деревням и селам. Она также коллекционирует традиционные русские костюмы.
* Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.