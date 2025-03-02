Захарова вручила Куртуковой премию за хит «Матушка-земля»

Дипломат лично поздравила артистку с почетной наградой.

В Москве в субботу, 1 марта, на концертной площадке Live Арене прошла церемония награждения победителей музыкальной премии «Виктория». В конкурсе принимали участие исполнители различных направлений, но песней года выбрали композицию Куртуковой.

Композиция «Матушка-земля» популярна не только в России, но и за границей. До этого в немецком Дортмунде на фестивале Russian Vibe Open Air во время празднования Дня города диджей Коля Фанк достал триколор и включил трек Куртуковой.

Ранее аналитики платформы коротких видео Likee поделилась итогами 2024 года, отметив, что артисты Ника КраснаЯ, Госпожа Эвелин и Татьяна Куртукова стали прорывом года. Под их треки создали более миллиона видеороликов.