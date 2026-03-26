Певица Татьяна Куртукова призналась, что у нее много поклонников в Индии

Исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова в интервью RT поделилась своими размышлениями о фолк-музыке, ее восприятии и творческом пути. В феврале она представила свою первую сольную программу, а 22 марта выступила на концерте «Звезды Дорожного радио».

Певица рассказала что не разделяет свое творчество на народное и эстрадное, считая все свои песни уникальными и объединенными ее голосом. Она подчеркнула важность искренности исполнителя в любом жанре.

На вопрос о популярности за рубежом Куртукова ответила, что, согласно социальным сетям, у нее много поклонников в Индии.

«Я сотрудничаю со многими авторами», — сказала певица, уклонившись от подробностей своих творческих планов.

По словам Татьяны Куртуковой, главное в ее работе — быть искренней и верить песням, которые она исполняет.