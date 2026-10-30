Певица Пелагея заявила, что созданные искусственным интеллектом песни на основе фольклора получаются бездушными. Об этом она сообщила в беседе с НСН .

По мнению собеседницы, нейросети сегодня можно использовать для упрощения рутинных процессов и сокращения временных затрат, но не в качестве инструмента для творчества. Она отметила, что все созданное ИИ в музыке, которое ей доводилось слышать, представляет собой простейшие паттерны, тогда как авторские песни часто вдохновлены глубоким фольклором.

«Как вспомогательный элемент для упрощения или сокращения времени на какие-то процессы — да, даже в музыке. Но когда мы говорим о сути, об идеях, которые к нам приходят сверху, это божественное участие, а мы его — раз и передаем непонятно куда», — заключила она.

При этом собеседница допустила, что в будущем возможности искусственного интеллекта могут измениться.