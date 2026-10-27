«Это не народная». Пелагея жестко прошлась по «Матушке» Куртуковой

Певица Пелагея раскритиковала популярную песню «Матушка» коллеги по цеху Татьяны Куртуковой. Свое мнение она выразила на шоу «МУЗЛОФТ» .

По словам артистки, в начале карьеры ее выбор в сторону народного жанра поддерживали далеко не все. Теперь же на современной сцене такие песни больше откликаются у слушателей. При этом «Матушку» Куртуковой сложно отнести к народной песне.

«Это не народная, а авторская композиция, написанная в псевдонародном стиле. Грань исключительно в твоем музыкальном вкусе», — сказала Пелагея.

Помимо этого артистка отметила, что ощущает себя рокершей, хотя народная песня всегда оставалась основой ее творчества. Звезда вспомнила, что свою карьеру начала в 15 лет — вместе с мамой и гитаристом Пашей Дешурой сформировали коллектив под названием «Пелагея».

Ранее Татьяна Куртукова выпустила клип «Под одним небом», приуроченный ко Дню Государственного флага России.