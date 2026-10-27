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    «Это не народная». Пелагея жестко прошлась по «Матушке» Куртуковой

    Певица Пелагея заявила, что песня «Матушка» Куртуковой не народная, а авторская

    Фото: РИА «Новости»

    Певица Пелагея раскритиковала популярную песню «Матушка» коллеги по цеху Татьяны Куртуковой. Свое мнение она выразила на шоу «МУЗЛОФТ».

    По словам артистки, в начале карьеры ее выбор в сторону народного жанра поддерживали далеко не все. Теперь же на современной сцене такие песни больше откликаются у слушателей. При этом «Матушку» Куртуковой сложно отнести к народной песне.

    «Это не народная, а авторская композиция, написанная в псевдонародном стиле. Грань исключительно в твоем музыкальном вкусе», — сказала Пелагея.

    Помимо этого артистка отметила, что ощущает себя рокершей, хотя народная песня всегда оставалась основой ее творчества. Звезда вспомнила, что свою карьеру начала в 15 лет — вместе с мамой и гитаристом Пашей Дешурой сформировали коллектив под названием «Пелагея».

    Ранее Татьяна Куртукова выпустила клип «Под одним небом», приуроченный ко Дню Государственного флага России.

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