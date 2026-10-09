«Прилетел ли мне бумеранг? Прилетел». Пелагея назвала причину развода с Телегиным

Певица Пелагея призналась, что развелась с хоккеистом Иваном Телегиным из-за его измен. Об этом она откровенно рассказала в YouTube-интервью Fametime TV журналистке Лауре Джугелии.

У Пелагеи и Телегина есть общая дочь. Супруги развелись в 2020 году. В браке они состояли четыре года.

По словам артистки, у них с Телегиным не совпадали представления о браке. Кроме того, Пелагея подтвердила факт измены. При этом уточнила, что все давно близилось к разводу. Хоккеист начал встречаться с другой девушкой, но изменил еще до этого.

Помимо этого, Телегин заранее спланировал свой уход из семьи, так как его новая девушка имела виды на все, что он заработал. И они успешно реализовали свой финансовый план.

Также Пелагея ответила на вопрос, не пострадала ли она из-за того, что увела Телегина от его предыдущей девушки Евгении Ноур. У той был сын от спортсмена.

«Прилетел ли мне бумеранг? Прилетел. Справедливости ради, я не встречалась внахлест с человеком, который находился в отношениях с другой женщиной. Во всяком случае, у меня была такая информация», — отметила Пелагея.

Ранее имущество Телегина объявили в розыск из-за долгов на сумму более 71,3 миллиона рублей, в том числе в пользу Пелагеи.