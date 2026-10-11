Культовую куртку Майкла Джексона из Thriller выставили на аукцион в Дубае

В Дубае аукционный дом Julien’s Auctions планирует продать на торгах легендарную красно-черную кожаную куртку Майкла Джексона из клипа Thriller 1983 года. Она станет главным лотом аукциона «Майкл Джексон: Модное наследие», сообщило издание Fashion Times (FT) .

Аукционисты планируют продать куртку более чем за 10 миллионов долларов (849 миллионов рублей). Торги пройдут 7 декабря в отеле Rosewood Abu Dhabi. Однако окончательная сумма будет зависеть от ставок, когда лот уйдет с молотка.

Для съемок клипа тогда сшили две куртки. На аукцион выставили версию, в которой Джексон снимался без грима. На ее подкладке имеются личные надписи певца, среди которых: «Бушу и Деннису со всей моей любовью, Майкл Джексон». Майкл Буш и Деннис Томпкинс — художники по костюмам, которые много лет работали с артистом и помогали создавать сценические наряды.

На аукционе представят еще два лота — ключевых в карьере покойного поп-певца. Речь идет о черных ботинках-лоферах, в которых Джексон впервые исполнил лунную походку, и усыпанной стразами белой перчатке.

Ранее фильм «Майкл» набрал в прокате 935 миллионов долларов и стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино, сместив с первого фильма картину о группе Queen — «Богемская рапсодия».