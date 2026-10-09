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    «У осла такой наряд был»: концерт Zivert — оммаж Майклу Джексону или чистый хайп?

    Союзмультфильм, ChatGPT
    Фото: Союзмультфильм, ChatGPT

    Прошла уже неделя после большого сольного концерта певицы Юлии Зиверт (Zivert), а критика в ее адрес не утихает. Артистка исполнила номер-сюрприз, вдохновившись культовой песней и клипом Майкла Джексона Thriller. И фанатам это совсем не понравилось. Зачем певица перевоплотилась в короля поп-музыки, что писали об этом ее поклонники и как отреагировали коллеги — в материале 360.ru.

    Что произошло на концерте Zivert

    Сольный концерт в Санкт-Петербурге 3 октября практически повторил московское шоу Zivert «Где-то в ретро»: артистка включила в него не только красочное выступление с танцорами и костюмами, но и модный показ в самом начале.

    Отличие заключалось только в номере-сюрпризе, который певица пообещала фанатам. И они его получили: Zivert спела в образе Майкла Джексона и пыталась двигаться, как он, а ее танцоры тоже скопировали движения из клипа на песню Thriller.

    В оригинальном клипе Джексон разыграл мини-историю: он вместе с девушкой в кино смотрит хоррор, но из-за слишком пугающих сцен пара покидает сеанс. По пути домой им встречаются восставшие из могил мертвецы, которые исполняют ставший в итоге культовым танец.

    Реакция на танцы Zivert в образе Майкла Джексона

    Поклонники певицы остались после номера в легком недоумении.

    Фото: РИА «Новости»

    В отзывах о выступлении речь в том числе шла об обращении к Джексону, которое Zivert показала после выступления. В нем певица призналась королю поп-музыки в любви.

    Майклу Джексону — королю поп-музыки. Королю ритма. Королю танца. Красивой и светлой душе. Спасибо за то, что вел и продолжаешь вести миллионы сердец к свету, за бесценное музыкальное наследие, за бесконечное вдохновение, за магию и за то, что каждый день напоминаешь нам о силе мечты, за пример твоего трудолюбия и за безусловную веру в добро и любовь. Я люблю тебя, MJ.

    Некоторые сравнили концерт с шоу Ольги Бузовой, которое прошло на днях в Москве. И не в пользу Zivert.

    Фото: РИА «Новости»

    Что говорят о концерте Zivert коллеги

    За певицу поспешили вступиться коллеги. Продюсер Иосиф Пригожин назвал хейтеров Юлии малодушными и завистливыми.

    «Меня поражает, что мы кланяемся иностранным артистам, но не можем гордиться своими. Научитесь восхищаться собственными героями, которые трудятся и что-то делают! Юля Зиверт сегодня приносит себя в жертву профессии. Она не занимается зарабатыванием денег, у нее даже больших туров нет. Я видел ее шоу, все образы и имидж потрясающие, и это лучшее шоу за всю историю современной музыки», — отметил медиаменеджер.

    Журналист и телеведущая Ксения Собчак тоже решила подбодрить артистку. Она отметила, что концерт Zivert полностью оплатила из заработанного ею бюджета, чтобы создать красивое шоу, которое принесло людям много радости и эмоций.

    Юля буквально сама заработала, сама потратила. Концерт при этом даже не окупился.

    Ксения Собчак

    Продюсеру Яне Рудковской стало обидно за артистку: по ее словам, Zivert вложила так много сил и денег, а получила только критику в свой адрес.

    «Сложнейшая хореография — все работало на идею. И когда я смотрела на это, то понимала, что так она отдает ему дань уважения, как это может позволить себе только очень смелый и очень талантливый артист. Тем более женщине — сыграть мужчину, воплотиться в его образ… Я считаю, что это было сделано абсолютно гениально», — оценила Рудковская трибьют на Майкла Джексона для The Voice.

    Фото: РИА «Новости»

    Ответ Zivert на хейт

    Певица терпеть критику не стала и ответила всем хейтерам в соцсетях довольно резко.

    Люди, которые пишут, что я решила похайпиться после фильма про Джексона, что в «Триллере» у него другой костюм и что я — Джексон с «Алиэкспресс» (на секунду: любого поставь с Майклом, и это будет «Алиэкспресс», и как же тупо думать, что я претендую на оригинал), — вы реально глупые, недалекие, очень узко мыслящие и озлобленные люди. Мне вас жаль.

    Она подчеркнула, что с детства фанатеет по Майклу Джексону, который стал для Zivert примером, вдохновением, образцом музыки и трудолюбия.

    «Я погружена в его творчество и биографию больше всех вас, ноющих про хайп, вместе взятых! Я просыпаюсь и засыпаю каждый день с его песнями и клипами много лет», — отметила певица.

    По ее словам, образ создали специально для шоу с «тончайшими деталями о нем, о которых вы даже не в курсе». На подготовку ушло два месяца, на протяжении которых Zivert постоянно оттачивала движения в танцзале.

    Она призналась, что ругает саму себя за реакцию на хейт, но ее так сильно задели все негативные комментарии, что молчать невозможно.

    Свое выступление на концерте Zivert сочла оммажем и данью уважения легендарному исполнителю, на которое она решилась только в 35 лет. Длинную речь артистка закончила просьбой быть добрее и разрешать себе проявляться.

    Фото: РИА «Новости»

    Похвала и другие нюансы шоу Zivert

    На самом деле не все так уж сильно ругали певицу: многим концерт понравился, и среди них были поклонники Джексона, которым номер оказался по душе.

    Однако и среди комплиментов проскальзывали нотки недовольства: не всем понравилось, что начало концерта задержали. На входе возникли неполадки со считывающими устройствами, из-за чего билеты сканировали вручную. Кто-то жаловался на звук на «Газпром арене», который превращался в жуткий гул.

    Интересно

    Шоу обошлось певице в 174 миллиона рублей. На нем были не только яркие танцы и череда сценических костюмов, но и гигантский ретромагнитофон, сухая пена вместо снега и файер-шоу. В тот вечер артистка собрала порядка 60 тысяч человек.

    Зрители указали на перебои в работе огромных экранов на дальних трибунах и жаловались на организацию концерта, назвав ее худшей за последние годы.

    Тем не менее Zivert уже начала подготовку к новому большому шоу. На днях артистка объявила продажу билетов на сольный концерт в Лужниках, который вмещает 81 тысячу человек.