Прошла уже неделя после большого сольного концерта певицы Юлии Зиверт (Zivert), а критика в ее адрес не утихает. Артистка исполнила номер-сюрприз, вдохновившись культовой песней и клипом Майкла Джексона Thriller. И фанатам это совсем не понравилось. Зачем певица перевоплотилась в короля поп-музыки, что писали об этом ее поклонники и как отреагировали коллеги — в материале 360.ru.

Что произошло на концерте Zivert Сольный концерт в Санкт-Петербурге 3 октября практически повторил московское шоу Zivert «Где-то в ретро»: артистка включила в него не только красочное выступление с танцорами и костюмами, но и модный показ в самом начале. Отличие заключалось только в номере-сюрпризе, который певица пообещала фанатам. И они его получили: Zivert спела в образе Майкла Джексона и пыталась двигаться, как он, а ее танцоры тоже скопировали движения из клипа на песню Thriller.

В оригинальном клипе Джексон разыграл мини-историю: он вместе с девушкой в кино смотрит хоррор, но из-за слишком пугающих сцен пара покидает сеанс. По пути домой им встречаются восставшие из могил мертвецы, которые исполняют ставший в итоге культовым танец.

Реакция на танцы Zivert в образе Майкла Джексона Поклонники певицы остались после номера в легком недоумении. «Концерт классный, но этот номер не поняла. Зачем?»

«Вид у группы как у Бременских музыкантов из советского мультика. Там наряд у осла такой был».

«Больше похоже на Шамана. Думала, она более пластичная».

«Невозможно хоть как-то приблизиться к оригиналу, но можно было иронично обыграть, как это сделал The Weeknd в Can’t Feel My Face, а не с таким пафосом танцевать».

«„Триллер“ совершенно не идет к ее песням, начиная от костюма. К чему она там была? Кому? Зачем? Можно было спеть тогда Black Оr White либо They Don’t Care About Us».

«Честно, отвратительно. Плохо оттанцовано, плохо сыграно. Я с детства люблю Майкла. Ему нет равных даже сейчас со всеми технологиями. Его шоу строились на его пластике и харизме. Зачем все это опошлять? Дань памяти можно и лучше придумать».

«Кавер на его песню еще можно понять, но зачем на своем сольном концерте устраивать этот цирк с пародией? Выглядит, честно говоря, очень глупо — как номер на школьном концерте в актовом зале».

«Это ужасно. Особенно для тех, кто обожает Майкла Джексона. Как надругались над творчеством».

«Не надо было, при всем уважении к Зиверт».

«Я в полном шоке и разочаровании. Испанский стыд. Не стоило так далеко замахиваться».

«Это очень странно выглядело. По сути, это пародия. Причем я бы еще понимала, если бы была своя песня или танец апгрейднуть под Майкла. А тут просто шоу двойников».

«Какую память? Просто решила вовремя хайпануть, давайте честно».

Фото: РИА «Новости»

В отзывах о выступлении речь в том числе шла об обращении к Джексону, которое Zivert показала после выступления. В нем певица призналась королю поп-музыки в любви.

Майклу Джексону — королю поп-музыки. Королю ритма. Королю танца. Красивой и светлой душе. Спасибо за то, что вел и продолжаешь вести миллионы сердец к свету, за бесценное музыкальное наследие, за бесконечное вдохновение, за магию и за то, что каждый день напоминаешь нам о силе мечты, за пример твоего трудолюбия и за безусловную веру в добро и любовь. Я люблю тебя, MJ.

Некоторые сравнили концерт с шоу Ольги Бузовой, которое прошло на днях в Москве. И не в пользу Zivert. «У Оли Бузовой шоу было лучше, кстати».

«До Бузовой, как до сами знаете…»

«Бузову уже, наверное, никто не переплюнет!»

«Ужасный артист. Ольга Бузова устроила лучший масштабный концерт, а Зиверт поет под плюс — и все».

Фото: РИА «Новости»

Что говорят о концерте Zivert коллеги За певицу поспешили вступиться коллеги. Продюсер Иосиф Пригожин назвал хейтеров Юлии малодушными и завистливыми. «Меня поражает, что мы кланяемся иностранным артистам, но не можем гордиться своими. Научитесь восхищаться собственными героями, которые трудятся и что-то делают! Юля Зиверт сегодня приносит себя в жертву профессии. Она не занимается зарабатыванием денег, у нее даже больших туров нет. Я видел ее шоу, все образы и имидж потрясающие, и это лучшее шоу за всю историю современной музыки», — отметил медиаменеджер. Журналист и телеведущая Ксения Собчак тоже решила подбодрить артистку. Она отметила, что концерт Zivert полностью оплатила из заработанного ею бюджета, чтобы создать красивое шоу, которое принесло людям много радости и эмоций.

Юля буквально сама заработала, сама потратила. Концерт при этом даже не окупился. Ксения Собчак

Продюсеру Яне Рудковской стало обидно за артистку: по ее словам, Zivert вложила так много сил и денег, а получила только критику в свой адрес. «Сложнейшая хореография — все работало на идею. И когда я смотрела на это, то понимала, что так она отдает ему дань уважения, как это может позволить себе только очень смелый и очень талантливый артист. Тем более женщине — сыграть мужчину, воплотиться в его образ… Я считаю, что это было сделано абсолютно гениально», — оценила Рудковская трибьют на Майкла Джексона для The Voice.

Фото: РИА «Новости»

Ответ Zivert на хейт Певица терпеть критику не стала и ответила всем хейтерам в соцсетях довольно резко.

Люди, которые пишут, что я решила похайпиться после фильма про Джексона, что в «Триллере» у него другой костюм и что я — Джексон с «Алиэкспресс» (на секунду: любого поставь с Майклом, и это будет «Алиэкспресс», и как же тупо думать, что я претендую на оригинал), — вы реально глупые, недалекие, очень узко мыслящие и озлобленные люди. Мне вас жаль.

Она подчеркнула, что с детства фанатеет по Майклу Джексону, который стал для Zivert примером, вдохновением, образцом музыки и трудолюбия. «Я погружена в его творчество и биографию больше всех вас, ноющих про хайп, вместе взятых! Я просыпаюсь и засыпаю каждый день с его песнями и клипами много лет», — отметила певица. По ее словам, образ создали специально для шоу с «тончайшими деталями о нем, о которых вы даже не в курсе». На подготовку ушло два месяца, на протяжении которых Zivert постоянно оттачивала движения в танцзале. Она призналась, что ругает саму себя за реакцию на хейт, но ее так сильно задели все негативные комментарии, что молчать невозможно. Свое выступление на концерте Zivert сочла оммажем и данью уважения легендарному исполнителю, на которое она решилась только в 35 лет. Длинную речь артистка закончила просьбой быть добрее и разрешать себе проявляться.

Фото: РИА «Новости»

Похвала и другие нюансы шоу Zivert На самом деле не все так уж сильно ругали певицу: многим концерт понравился, и среди них были поклонники Джексона, которым номер оказался по душе. «Это абсолютно адекватная тема, когда исполнители делают оммажи на свои любимые песни на сольниках».

«Круто, что наследие Майкла живет и почитается. Молодец Зиверт!»

«Шикарная!»

«До мурашек. Очень круто! Я почувствовала энергетику Майкла».

«Ого, реально очень похожа, танцует отменно».

«По-моему, у нее получилось очень даже хорошо. Юля всегда исполняла танцевальную музыку в стиле 80-х, и ее визуал этим пропитан. Трибьют Майклу выглядит как само собой разумеющееся, а не наживание».

«Номер с Майклом Джексоном очень впечатлил!»

Однако и среди комплиментов проскальзывали нотки недовольства: не всем понравилось, что начало концерта задержали. На входе возникли неполадки со считывающими устройствами, из-за чего билеты сканировали вручную. Кто-то жаловался на звук на «Газпром арене», который превращался в жуткий гул.

Интересно Шоу обошлось певице в 174 миллиона рублей. На нем были не только яркие танцы и череда сценических костюмов, но и гигантский ретромагнитофон, сухая пена вместо снега и файер-шоу. В тот вечер артистка собрала порядка 60 тысяч человек.