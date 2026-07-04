Тайна смерти Майкла Джексона получила новый поворот

Radar Online: Майкл Джексон мог сам увеличить дозу смертельного препарата

Певец Майкл Джексон мог сам увеличить дозу препарата, который ввел его врач. Такую версию выдвинули журналисты Radar Online со ссылкой на собственное расследование.

Журналисты связали хронические боли, которыми страдал Джексон, с тревогой из-за финансовых трудностей и подготовкой к туру.

«Он знал последствия и риски всех препаратов, которые принимал», — сообщили обозреватели.

Джексон умер 25 июня 2009 года. Сердце артиста остановилось после инъекции пропофола, которую сделал его личный врач. Доктора Конрада Мюррея официально признали виновным в непредумышленном убийстве. Он отбыл наказание.

Ранее биографический фильм «Майкл», посвященный жизни певца, собрал в прокате 935 миллионов долларов и стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино.