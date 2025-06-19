Звонил ночами и плакал. Названа причина смерти Майкла Джексона

Судебное разбирательство из-за обвинений в педофилии сломило поп-певца Майкла Джексона. Он умер от переживаний, сообщил Radar Online его адвокат Брайан Оксман.

За четыре года до смерти Гэвин Арвизо обвинил звезду в спаивании и растлении. Оксман заявил, что хотя суд оправдал Джексона, этот случай сильно сказался на его эмоциональном и физическом состоянии.

«Майкл звонил в любое время ночи, десятки раз. Он все время спрашивал: „Почему? Я так хорошо к ним относился — а они придумывают эту ложь“. <…> Что бы я ни делал, он не мог понять, и я твердо убежден, что это судебное преследование уничтожило его», — рассказал адвокат.

Ситуация усугубилась после публикации опроса, который показал, что 80% американцев считали Джексона виновным, а британский журналист Мартин Башир снял документальный фильм о ранчо Неверленд и выступил свидетелем обвинения в суде. Певец считал его предателем, потому что дал интервью, не зная об истинных намерениях репортера.

Джексон умер 25 июня 2009 года от остановки сердца, вызванной передозировкой препаратами. Он оставил долги в 500 миллионов долларов.